Người dân ghi lại cảnh tượng 'nổi da gà' ngoài vườn

Ngày 15/10, lực lượng chức năng tại Thái Lan tiếp nhận thông tin về một con trăn gấm kích thước lớn xuất hiện tại làng số 9, xã Wang Yao, huyện Dan Chang, tỉnh Suphan Buri. Con vật được cho là đã nuốt một con dê của người dân địa phương, khiến cơ quan chức năng phải nhanh chóng vào cuộc xử lý.

Ảnh: Khaosod

Phát hiện sự việc ngoài vườn người dân liên hệ cơ qua chức năng đến giúp đỡ. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Trung tâm Nghiên cứu và Nhân giống vật nuôi tỉnh Suphan Buri đã liên hệ với nhân viên Vườn quốc gia Phu Toei để đề nghị hỗ trợ.

Khi có mặt tại hiện trường nhà người dân, các nhân viên phát hiện phần bụng con trăn phình to bất thường sau khi nuốt trọn một con dê. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận 3 con dê đã chết. Sau đó, nhân viên vườn quốc gia đã đưa con trăn trở lại môi trường tự nhiên.

Người dân bắt được trăn khủng. Ảnh: Khaosod.

Vụ việc cũng là lời nhắc nhở về nguy cơ xung đột giữa con người và động vật hoang dã, đặc biệt tại những khu vực gần môi trường sống tự nhiên của các loài thú lớn. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chủ động thông báo khi phát hiện động vật hoang dã xuất hiện bất thường để được hỗ trợ kịp thời, đồng thời tránh tự ý tiếp cận hoặc tìm cách bắt giữ chúng.

Trăn là một loài bò sát có thân hình dài, to và không có chân. Da trăn có nhiều hoa văn đẹp với các màu sắc như nâu, vàng và đen. Trăn thường sống ở rừng rậm, đầm lầy và những nơi có nhiều cây cối. Chúng thường săn bắt chuột, chim và các động vật nhỏ khác.

Trăn di chuyển bằng cách bò trườn và dùng cơ thể quấn chặt con mồi. Tuy có vẻ ngoài đáng sợ, trăn là một loài động vật có vai trò quan trọng trong tự nhiên, giúp cân bằng số lượng các loài động vật khác.