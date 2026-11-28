Một cảnh tượng hiếm gặp vừa diễn ra tại bãi biển Karon, Thái Lan, khi một cá thể rùa biển bất ngờ bò lên bờ làm tổ và đẻ trứng ngay giữa khu vực đông khách du lịch. Sự việc khiến nhiều người thích thú, đồng thời thu hút sự chú ý của các chuyên gia bảo tồn biển.

Sau khi nhận được tin báo từ mạng lưới giám sát, các cán bộ thuộc Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên Biển và Ven biển huyện Mueang đã nhanh chóng có mặt tại bãi biển Karon, tỉnh Phuket để theo dõi sự việc.

Thời điểm đó, bãi biển có khá đông du khách. Nhiều người không khỏi bất ngờ khi tận mắt chứng kiến cảnh rùa biển lên bờ sinh sản, một hiện tượng hiếm có mà không phải ai cũng có cơ hội quan sát ngoài đời thực.

Ảnh: Khaosod

Để tránh ảnh hưởng đến quá trình sinh sản của rùa, chính quyền phường Karon cùng lực lượng quản lý bãi biển đã nhanh chóng thiết lập khu vực kiểm soát, yêu cầu du khách giữ khoảng cách, hạn chế tiếng ồn và không có hành động làm phiền con vật.

Quá trình đẻ trứng kéo dài khoảng 45 phút. Sau đó, rùa mẹ cẩn thận dùng cát lấp kín tổ rồi từ từ bò trở lại biển. Qua kiểm tra, các chuyên gia xác nhận cá thể này đã đẻ tổng cộng 125 quả trứng khỏe mạnh. Đây là một cá thể rùa biển xanh, có tên khoa học Lepidochelys olivacea.

Tuy nhiên, vị trí làm tổ được đánh giá tiềm ẩn nhiều nguy cơ do nằm gần khu vực đông người qua lại. Trứng có thể bị tác động bởi con người, động vật ăn thịt hoặc chịu ảnh hưởng từ triều cường và mưa lớn. Vì vậy, các chuyên gia quyết định di dời toàn bộ 125 quả trứng đến Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên Biển và Ven biển khu vực Thượng Andaman để được bảo vệ và theo dõi quá trình ấp nở.

Đáng chú ý, đây là tổ rùa thứ ba được phát hiện tại khu vực Phuket trong những tuần đầu năm 2026. Trước đó, tổ thứ nhất gồm 124 quả trứng được ghi nhận ngày 3/1, trong khi tổ thứ hai có 84 quả, phát hiện vào ngày 10/1.

Việc liên tiếp phát hiện các tổ rùa biển được xem là tín hiệu đáng mừng đối với công tác bảo tồn thiên nhiên tại Phuket, đồng thời cho thấy tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường sống và khu vực sinh sản của các loài động vật biển quý hiếm.