Người dân ghi được cảnh bầu trời chuyển sang màu đỏ như ngày 'tận thế'

Người dùng đang chia sẻ các clip từ những nơi như Dantewada và Kirandul, cho rằng hiện tượng này là do bão Arnab gây ra.

Hiện chưa có xác nhận độc lập nào về mối liên hệ giữa cơn bão và màu đỏ rực của bầu trời ở Chhattisgarh. Tuy nhiên, những cảnh tượng tương tự như ngày tận thế đã xuất hiện ở Úc và các nơi khác trên thế giới trước khi bão đổ bộ.

Các chuyên gia được tờ New York Times trích dẫn cho biết, gió mạnh của bão có thể cuốn theo một lượng lớn bụi, cát hoặc đất đỏ giàu sắt và giữ chúng lơ lửng ở độ cao trong khí quyển.

Điều này dường như cũng đúng với cơn bão Arnab, khiến bầu trời Chhattisgarh chuyển sang màu đỏ bất thường.

Bầu trời ở Chhattisgarh chuyển sang màu đỏ rực. Ảnh:X/@imOmprakashhh

Nhiều người dùng mạng đã so sánh bầu trời đỏ rực với bộ phim nổi tiếng "Stranger Things" của Netflix.

Những người khác thì cho rằng bầu trời trông giống như bối cảnh của bộ phim "Evil Dead".

Trong khi đó, một số cư dân mạng kêu gọi mọi người thận trọng, cảnh báo rằng điều đó có thể gây nguy hiểm cho họ.

Tại Úc, cơn bão Narelle đã gây ra những sắc thái tương tự khi đổ bộ Denham vào tháng 5 năm nay. Theo Cơ quan Dịch vụ Vệ tinh, Dữ liệu và Thông tin Môi trường Quốc gia, một bộ phận của Cơ quan Khí tượng và Hải dương học Quốc gia Hoa Kỳ, đất ở vùng đó của Úc giàu sắt và trải qua quá trình oxy hóa trong thời tiết bão.

Khi di chuyển nhanh do lốc xoáy, nó khiến bầu trời trông giống như sao Hỏa.

Bão Arnab đổ bộ vào bờ biển Andhra Pradesh ngày 28/10, với sức gió duy trì ở mức 130 km/giờ. Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) đã phân loại Arnab là "cơn bão xoáy cực mạnh"; nó gây ra thiệt hại trên diện rộng, làm bật gốc cây, nhấn chìm nhà cửa, hạn chế hoạt động đánh bắt cá và làm gián đoạn mạng lưới giao thông và điện.

5 người đã thiệt mạng ở Andhra Pradesh trong các vụ việc riêng biệt có liên quan đến cơn bão. Dự kiến ảnh hưởng của nó sẽ còn kéo dài đến hết ngày 31/10.

Từ Andhra Pradesh đến Bihar, chính quyền các bang đã có những kế hoạch chi tiết để cứu trợ và cứu hộ người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi bão.