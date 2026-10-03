Người dân Duy Nghĩa giao nộp cá thể tê tê quý hiếm

Công an xã Duy Nghĩa bàn giao cá thể tê tê cho Cơ sở Bảo tồn Đa dạng sinh học Vinpearl River Safari Nam Hội An.

Trước đó, trong lúc điều khiển phương tiện trên tuyến đường ĐH5 đoạn qua tổ 29 (thôn An Nhơn, xã Duy Nghĩa), ông Phạm Văn Sáu (sinh năm 1979, trú tại địa phương) phát hiện một cá thể tê tê đang di chuyển trên đường.

Cá thể tê tê được người dân phát hiện, giao nộp cơ quan chức năng.

Cá thể tê tê dài khoảng 1m, nặng khoảng 7kg. Nhận thức đây là loài động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ, ông Sáu đã giữ cá thể này an toàn và liên hệ với cơ quan chức năng để trình báo, bàn giao.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Duy Nghĩa phối hợp với các đơn vị liên quan lập biên bản, kiểm tra sức khỏe ban đầu và hoàn tất thủ tục bàn giao cá thể tê tê cho Cơ sở Bảo tồn đa dạng sinh học Vinpearl River Safari Nam Hội An để cứu hộ, chăm sóc và xử lý theo đúng quy định.