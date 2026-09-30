Người dân được thụ hưởng dịch vụ tốt hơn ngay ở địa phương

Bệnh viện Đa khoa Nam Định, tỉnh Ninh Bình đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác khám chữa bệnh. Ảnh: Hải Yến/TTXVN

Mở rộng dịch vụ chuyên sâu

Là bệnh viện chuyên khoa hạng III tuyến tỉnh, trung bình mỗi tháng, Bệnh viện Da liễu Nam Định, tỉnh Ninh Bình tiếp nhận khoảng 2.000 lượt khám. Những năm gần đây, bên cạnh nhu cầu khám, điều trị các bệnh lý về da, người dân ngày càng quan tâm đến các dịch vụ chăm sóc da, thẩm mỹ và làm đẹp. Từ thực tế này, bệnh viện từng bước mở rộng các dịch vụ thẩm mỹ da theo hướng chuyên sâu, chuẩn y khoa, trong đó, đầu tư công nghệ gắn với đào tạo nhân lực và chuẩn hóa quy trình.

Bệnh viện đã đầu tư, đưa vào vận hành hệ thống trang thiết bị công nghệ cao theo từng nhóm chuyên sâu. Với các vấn đề về sắc tố, sẹo lõm hay tổn thương da lành tính, bệnh viện ứng dụng hệ thống Laser CO2 Fractional và Laser Toning/DPL. Đối với nhu cầu trẻ hóa da không xâm lấn, các công nghệ sóng hiện đại như HIFU, RF, Mini Thermage được triển khai nhằm kích thích tăng sinh collagen mà không cần phẫu thuật. Cùng với đó là các thiết bị như máy meso, điện chuyển ion, đèn LED sinh học và công nghệ IPL hỗ trợ điều trị và chăm sóc da.

Với chị Phạm Thị Nhung, phường Nam Định, điều trị nám tại bệnh viện giúp chị yên tâm hơn bởi được bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm trực tiếp thăm khám, tư vấn. “Trước đây, tôi cũng lo vì sợ điều trị không đúng phương pháp sẽ ảnh hưởng đến da. Khi đến bệnh viện, được bác sĩ tư vấn cụ thể và thấy bệnh viện có máy móc, công nghệ hiện đại nên tôi yên tâm hơn khi điều trị”, chị Nhung chia sẻ.

Để khai thác hiệu quả các thiết bị và làm chủ kỹ thuật mới, Bệnh viện Da liễu Nam Định chú trọng đào tạo nâng cao nhân lực của đội ngũ y bác sĩ. Dưới sự hướng dẫn chuyên môn của Bệnh viện Da liễu Trung ương, cán bộ y tế thường xuyên được cử đi đào tạo, tiếp nhận chuyển giao các kỹ thuật tiên tiến như ứng dụng Botox, Filler, Laser thẩm mỹ nâng cao, từng bước nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị và mở rộng khả năng cung cấp các dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu ngay tại địa phương.

Bác sĩ Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Bệnh viện Da liễu tỉnh Nam Định cho biết, đầu tư công nghệ phải song hành với nâng cao năng lực đội ngũ. Bệnh viện không chỉ chú trọng trang thiết bị hiện đại mà còn liên tục đào tạo, cập nhật kỹ thuật mới để đội ngũ bác sĩ có thể làm chủ và triển khai hiệu quả các kỹ thuật chuyên sâu. Đây là nền tảng để nâng cao chất lượng điều trị, đồng thời đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc và thẩm mỹ da ngày càng đa dạng của người dân.

Từng bước đáp ứng nhu cầu của người dân

Các bác sĩ thuộc Trung tâm phẫu thuật thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình, thực hiện ca mổ cấp cứu. Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN

Ở các bệnh viện tuyến cơ sở tại Ninh Bình, năng lực khám và điều trị từng bước được nâng lên, nhất là đối với những bệnh lý cần điều trị lâu dài. Khi các kỹ thuật được triển khai ngay tại địa phương, người bệnh có thêm lựa chọn điều trị gần nhà, giảm đáng kể thời gian và chi phí đi lại.

Đầu năm 2026, sau thời gian điều trị tại Hà Nội, ông Phạm Ngọc Sơn, xã Xuân Giang quyết định chuyển về chạy thận định kỳ tại Bệnh viện Đa khoa Xuân Trường, xã Xuân Hồng. Ông bị teo một bên thận từ năm 2016. Đến cuối năm 2025, quả thận còn lại tiếp tục tổn thương nặng do sỏi lớn gây nhiễm trùng. Những năm qua, việc phải di chuyển từ Ninh Bình lên Hà Nội để điều trị là áp lực không nhỏ đối với ông và gia đình, không chỉ bởi chi phí mà còn vì sức khỏe, thời gian và những vất vả trong quá trình đi lại, điều trị.

Sau 8 tháng được điều trị ngay tại địa phương, sức khỏe ông Sơn tiến triển tích cực, giúp ông giảm đáng kể chi phí, thời gian đi lại và bớt phụ thuộc vào con cháu. “Điều trị ở đây thuận tiện hơn rất nhiều. Các bác sĩ chăm sóc chu đáo nên sức khỏe tôi ổn định, tinh thần cũng thoải mái hơn”, ông Sơn cho biết.

Khoa Nội thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa Xuân Trường hiện vận hành 15 máy chạy thận, phục vụ gần 100 bệnh nhân lọc máu định kỳ. Dự kiến thời gian tới, bệnh viện được đầu tư thêm 16 máy, nâng tổng số lên 31 máy, qua đó, mở rộng khả năng tiếp nhận và điều trị người bệnh ngay tại tuyến cơ sở.

Không chỉ phát triển lĩnh vực thận - lọc máu, Bệnh viện Đa khoa Xuân Trường từng bước hiện đại hóa hệ thống cận lâm sàng với máy chụp cắt lớp vi tính (CT), nội soi, siêu âm kỹ thuật số, X-quang và hệ thống xét nghiệm tự động. Công tác quản lý thuốc, vật tư y tế, phòng chống dịch bệnh được kiện toàn; quy trình đón tiếp và ứng dụng bệnh án điện tử từng bước được cải tiến nhằm giảm thời gian chờ đợi của người bệnh. Trong 9 tháng năm 2026, bệnh viện tiếp nhận gần 60.000 lượt khám, tăng 116% so với cùng kỳ năm 2025; số lượt điều trị nội trú đạt trên 7.200, tăng 119%.

Bác sĩ Phạm Công Dũng, Trưởng Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Xuân Trường cho biết, hệ thống trang thiết bị hiện nay cơ bản đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh. Tuy nhiên, trước nhu cầu ngày càng cao của người dân và yêu cầu triển khai các kỹ thuật mới, các y, bác sĩ mong muốn được tiếp tục được đầu tư, bổ sung thiết bị chuyên sâu, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ được đào tạo, cập nhật kỹ thuật mới.

Theo bác sĩ Phạm Văn Tiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xuân Trường, thời gian tới, bệnh viện tiếp tục nâng cao chất lượng cấp cứu, khám và điều trị, đồng thời đổi mới phong cách, tinh thần, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Bệnh viện đẩy mạnh đào tạo, cập nhật chuyên môn, triển khai kỹ thuật mới, nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn và khai thác hiệu quả hệ thống trang thiết bị.

Cùng với nâng cao năng lực chuyên môn, bệnh viện tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện hồ sơ bệnh án điện tử, phấn đấu từ ngày 1/1/2027 thực hiện hoàn toàn trên bệnh án điện tử. Đây được xác định là một trong những giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng chăm sóc và tạo thuận lợi hơn cho người bệnh trong quá trình khám, chữa bệnh.