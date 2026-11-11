Người dân được miễn phí tham quan các di tích, bảo tàng vào Ngày Văn hóa Việt Nam

Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam là nơi thu hút rất đông khách tham quan trong nước và quốc tế, và các cuộc thi giới thiệu về Bảo tàng

Ngày 10/11/2026, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn đã ký ban hành Thông tư số 167/2026/TT-BTC quy định miễn phí tham quan vào Ngày Văn hóa Việt Nam. Thông tư có hiệu lực từ ngày 10/11/2026.

Chính sách được áp dụng ngay từ Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên, thứ Ba, 24/11/2026 và tiếp tục được thực hiện vào ngày này hằng năm.

Các tổ chức, cá nhân được tham quan tại các địa điểm tham quan quy định tại các Thông tư sau:

1- Bảo tàng Hải Dương học;

2- Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam;

3- Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam;

4- Bảo tàng Lịch sử quốc gia;

5- Bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam;

6- Dinh Độc Lập;

7- Bảo tàng Yersin;

8- Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam;

9- Vườn quốc gia Bạch Mã, Cúc Phương, Ba Vì, Tam Đảo, Yokdon, Cát Tiên;

10- Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Bảo tàng không chỉ là nơi giữ các kỷ vật lịch sử mà còn diễn ra những hoạt động sân khấu hóa hấp dẫn giới trẻ

Theo Bộ Tài chính, việc miễn phí thăm quan vào Ngày Văn hóa Việt Nam tạo điều kiện tối đa cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ tiếp cận, tìm hiểu lịch sử, văn hóa, nghệ thuật truyền thống dân tộc. Từ đó, khơi dậy mạnh mẽ lòng tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước và nâng cao ý thức trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện hóa mục tiêu an sinh và công bằng xã hội của Đảng và Nhà nước, loại bỏ hoàn toàn rào cản chi phí để người dân có thu nhập thấp hoặc đồng bào các vùng xa có cơ hội trải nghiệm không gian lịch sử, văn hóa, nghệ thuật truyền thống dân tộc.

Bên cạnh đó, gia tăng sự gắn kết giữa công chúng với các Bảo tàng, Vườn quốc gia, xây dựng hình ảnh một điểm đến văn hóa quốc gia thân thiện, vì cộng đồng.

Chính sách miễn phí thăm quan đóng vai trò như một đòn bẩy kích cầu thu hút lượng khách lớn đến thủ đô Hà Nội và khu vực lân cận vào dịp cuối năm. Sự gia tăng lượng khách này trực tiếp thúc đẩy chi tiêu tiêu dùng cho các ngành dịch vụ liên quan như: vận tải, lưu trú, ăn uống, lữ hành,...