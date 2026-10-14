Người dân đứng kín hai bên đường tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TPHCM

Các em học sinh, sinh viên chờ tiễn đưa các liệt sĩ

Người dân với cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ và hoa trắng trên tay tiễn đưa các liệt sĩ

Rất đông người dân đứng kín 2 bên đường chờ tiễn đưa các liệt sĩ