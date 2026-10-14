Pháp luậtHình sự - Dân sự

Người dân đứng kín hai bên đường tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TPHCM

Sáng nay (14-10), tại TPHCM, diễn ra trọng thể Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng). Hai bên đường từ công viên Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố, các tầng lớp nhân dân đứng kín 2 bên đường từ sớm để tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Công An TP.HCM
1089 liên quanGốc
Các em học sinh, sinh viên chờ tiễn đưa các liệt sĩ

Các em học sinh, sinh viên chờ tiễn đưa các liệt sĩ

Người dân với cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ và hoa trắng trên tay tiễn đưa các liệt sĩ

Người dân với cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ và hoa trắng trên tay tiễn đưa các liệt sĩ

Rất đông người dân đứng kín 2 bên đường chờ tiễn đưa các liệt sĩ

Rất đông người dân đứng kín 2 bên đường chờ tiễn đưa các liệt sĩ

Thiên Long - Mai Anh - Kim Ngự - Thắng Lợi

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/nguoi-dan-dung-kin-hai-ben-duong-tien-dua-cac-liet-si-ve-noi-an-nghi-tai-nghia-trang-liet-si-tphcm_198761.html