Người dân đứng chật kín theo dõi phiên xét xử bị cáo vụ thảm án ở Đồng Nai

Từ sáng sớm, khu vực trước trụ sở TAND TP Đồng Nai đã thu hút đông người dân đến theo dõi phiên tòa. Trên vỉa hè dọc hàng rào tòa án, nhiều người đứng thành từng nhóm, liên tục hướng mắt về phía bên trong khu vực xét xử.

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông bên ngoài phiên tòa.

Không ít người sử dụng điện thoại để ghi hình, chụp ảnh hoặc theo dõi diễn biến. Có thời điểm, khu vực trước cổng tòa đông kín người. Lực lượng chức năng có mặt để bảo đảm an ninh, trật tự và điều tiết giao thông.

Nhiều người mang theo tấm ảnh in chân dung nghi phạm với dấu gạch chéo màu đỏ thể hiện sự bức xúc trước hành vi dã man của bị cáo.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, Nguyễn Đức Anh (SN 2005, ngụ phường Hố Nai, TP Đồng Nai) bị Viện KSND TP Đồng Nai truy tố về các tội "Giết người" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Phóng viên ghi nhận người dân đến theo dõi phiên tòa trước cổng TAND TP Đồng Nai lúc 7h ngày 6/10.