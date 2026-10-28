Người dân Đức Thọ tự nguyện hiến đất mở đường, làm đẹp cảnh quan

Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú vừa được tu bổ, tôn tạo khang trang nhưng tuyến đường trước khu lưu niệm còn khá hẹp.

Tuyến đường trước Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (thôn Trần Phú, xã Đức Thọ) có chiều dài khoảng 210m (từ Nhà thờ họ Võ đến Nhà thờ họ Phan). Hiện mặt đường rộng khoảng 6m, một số vị trí bị thu hẹp bởi tường rào, cổng ngõ và công trình của các hộ dân nên việc mở rộng, nâng cấp tuyến đường nhằm thay đổi cảnh quan là điều cấp thiết.

Với mong muốn góp phần chỉnh trang cảnh quan khu vực Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú, phần lớn các hộ dân dọc tuyến đường tại thôn Trần Phú đều đồng thuận, tự nguyện hiến đất, chung tay cùng địa phương mở rộng hành lang giao thông. Theo phương án, 17 hộ gia đình và nhà thờ dòng họ dự kiến hiến tổng diện tích 262,8m² đất, mở rộng hành lang đường mỗi bên khoảng 1m.

Dự kiến tuyến đường trước Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú sẽ được nâng nền, thảm nhựa và mở rộng hành lang mỗi bên khoảng 1m.

Trên cơ sở sự đồng thuận cao của các hộ dân, chính quyền xã Đức Thọ sẽ đồng hành, huy động máy móc hỗ trợ tháo dỡ hàng rào, tổ chức thi công tuyến đường và xây dựng lại cổng, hàng rào cho các hộ theo mẫu đồng bộ. Sự chung sức của người dân cùng sự hỗ trợ của chính quyền sẽ góp phần tạo nên diện mạo khang trang, đồng bộ cho khu vực, xứng tầm với giá trị lịch sử, văn hóa của Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

“Trước khi triển khai, chúng tôi được chính quyền địa phương trao đổi, thông tin khá cụ thể về phương án chỉnh trang, mở rộng hành lang tuyến đường. Lãnh đạo xã cũng trực tiếp đến từng nhà để lắng nghe tâm tư, giải đáp những điều người dân còn băn khoăn nên bà con hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa của việc làm này. Chúng tôi mong muốn tuyến đường sau khi hoàn thành sẽ rộng rãi, sạch đẹp, cảnh quan khu vực Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú được khang trang, đồng bộ hơn”, ông Lê Mạnh Việt – người dân thôn Trần Phú cho biết.

Gia đình ông Lê Mạnh Việt (thứ ba từ phải sang) là một trong số các hộ tiên phong phá dỡ công trình trên đất để phục vụ mở rộng, chỉnh trang dọc tuyến.

Tinh thần chung sức ấy không chỉ thể hiện ở khu vực trước Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú. Trên tuyến đường từ thôn Châu Trinh đến thôn Mai Hồ cũ (nay thuộc thôn Đức Phong, xã Đức Thọ) có chiều dài khoảng 290m, việc mở rộng hành lang cũng đang được triển khai với sự tham gia của các hộ dân.

Tuyến đường nằm trong dự án bê tông hóa đường liên thôn của xã Tùng Ảnh cũ, với tổng số 16 hộ bị ảnh hưởng (khi triển khai dự án đã có 6 hộ tự nguyện hiến gần 100m² đất để mở rộng đường). Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Đức Thọ cùng lực lượng cán bộ thôn đã tiếp tục vận động để sớm thông tuyến, phần lớn các hộ còn lại đã được tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao.

“Gia đình tôi đã tự nguyện hiến 20m² đất để mở rộng tuyến đường, góp phần đi lại thuận tiện hơn và tạo cảnh quan khang trang cho thôn xóm. Tôi nghĩ đường sá rộng rãi, sạch đẹp thì người dân trong thôn đều được hưởng lợi, vì vậy mỗi gia đình cùng chia sẻ một phần sẽ giúp công việc chung thuận lợi hơn", ông Phan Thanh Phương - người dân thôn Đức Phong chia sẻ.

Tuyến đường liên thôn tại thôn Đức Phong đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Sau khi sáp nhập, lãnh đạo xã cùng đội ngũ cán bộ thôn đã chủ động bám sát địa bàn, gần gũi với người dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh.

"Trong quá trình vận động hiến đất mở rộng đường, cán bộ xã và thôn cùng đến tận các hộ gia đình trao đổi, giải thích cụ thể về chủ trương, lợi ích của công trình, lắng nghe những ý kiến còn băn khoăn để tìm hướng giải quyết phù hợp. Khi người dân hiểu rõ mục đích, thấy được lợi ích thiết thực đối với cộng đồng thì sự đồng thuận ngày càng được nâng lên”, ông Nguyễn Đức Phong – Trưởng thôn Đức Phong cho biết.

Từ tuyến đường trước Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú đến các tuyến đường liên thôn, sự đồng thuận, chung sức của người dân Đức Thọ đang góp phần tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, tạo điều kiện để các công trình được triển khai thuận lợi. Mỗi phần đất tự nguyện hiến tặng không chỉ góp phần mở rộng đường sá, hoàn thiện hạ tầng giao thông mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của người dân trong việc chung tay chỉnh trang cảnh quan, xây dựng diện mạo quê hương ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Địa phương rất trân trọng tinh thần của những hộ dân sẵn sàng hiến đất để phục vụ lợi ích chung, góp phần chỉnh trang cảnh quan quê hương. Đáng quý là có những gia đình hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, thường xuyên đau ốm nhưng vẫn thể hiện trách nhiệm, sự sẻ chia và đồng thuận với chủ trương của địa phương. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo sự đồng thuận để người dân cùng chung tay mở rộng đường giao thông, xây dựng cảnh quan ngày càng khang trang, sạch đẹp, văn minh hơn. Ông Trần Hoài Đức – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đức Thọ