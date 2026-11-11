Người dân đồng thuận mở rộng đường Nguyễn Thị Tú lên 40m

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 6.471 tỷ đồng, dự kiến ảnh hưởng 434 trường hợp, trong đó 23 trường hợp bị giải tỏa toàn bộ.

Tổng quan về dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Tú (đoạn từ đường Lê Đức Anh đến đường Vĩnh Lộc) có chiều dài khoảng 2,4 km, mặt cắt ngang rộng 40 m, quy mô 8 làn xe, kết hợp xây dựng cầu cạn dài khoảng 600 m.

Lãnh đạo phường Bình Tân thông tin tổng quan về dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Tú đến người dân.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Tú (đoạn từ đường Lê Đức Anh đến đường Vĩnh Lộc) có chiều dài khoảng 2,4 km, mặt cắt ngang rộng 40m, quy mô 8 làn xe, kết hợp xây dựng cầu cạn dài khoảng 600m. Tổng diện tích đất bị ảnh hưởng khoảng 9,6 ha. Trong tổng mức đầu tư hơn 6.471 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời hạ tầng chiếm hơn 5.706 tỷ đồng.

Hiện đường Nguyễn Thị Tú có mặt cắt ngang khoảng 7 - 8m, tương đương 2 làn xe cơ giới.

Tuyến đường có mật độ phương tiện lưu thông cao, trong đó có nhiều xe tải trọng lớn di chuyển qua khu vực để kết nối với các trục giao thông quan trọng.

Dự án đi qua địa bàn phường Bình Tân, xã Tân Vĩnh Lộc và xã Vĩnh Lộc, với 434 trường hợp bị ảnh hưởng, gồm 23 trường hợp giải tỏa toàn bộ và 411 trường hợp giải tỏa một phần. Riêng phường Bình Tân có 380 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó 21 trường hợp giải tỏa toàn bộ và 359 trường hợp giải tỏa một phần; xã Tân Vĩnh Lộc có 54 trường hợp, gồm 2 trường hợp giải tỏa toàn bộ và 52 trường hợp giải tỏa một phần.

Theo ông Trần Đức Minh, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Tân, hiện đường Nguyễn Thị Tú có mặt cắt ngang khoảng 7 - 8m, tương đương 2 làn xe cơ giới. Tuyến đường nằm gần các khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Tân Bình và cụm dân cư Vĩnh Lộc, có lưu lượng phương tiện ngày càng tăng, trong đó nhiều xe tải trọng lớn lưu thông qua khu vực để kết nối với các tuyến giao thông quan trọng.

Ông Trần Đức Minh, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Tân thông tin đến người dân về chủ chương nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Tú.

Hạ tầng tuyến đường hiện hữu đã xuống cấp, không đáp ứng nhu cầu đi lại và vận tải, dẫn đến tình trạng quá tải, ùn tắc nghiêm trọng vào giờ cao điểm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Việc mở rộng đường nhằm tăng khả năng kết nối, cải thiện lưu thông, thoát nước và đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên tuyến.

Tại buổi gặp gỡ, nhiều người dân có nhà, đất nằm trong phạm vi dự án bày tỏ sự đồng tình với chủ trương mở rộng đường, đồng thời mong muốn công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện công khai, minh bạch, bảo đảm quyền lợi chính đáng của các hộ bị ảnh hưởng.

Người dân có nhà, đất bị ảnh hưởng bởi dự án mở rộng đường Nguyễn Thị Tú được thông tin về việc đề nghị cung cấp hồ sơ pháp lý nhà, đất để phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm quyền lợi của các hộ dân.

Anh Nguyễn Văn Hậu, người dân có nhà thuộc diện giải tỏa một phần, cho biết gia đình anh có tổng diện tích đất 260 m², dự kiến bị thu hồi khoảng 64 m². Theo anh Hậu, tuyến đường thường xuyên ùn tắc, có thời điểm ô tô không thể lưu thông qua khu vực nhà, người dân phải đi vòng qua đường Quách Điêu.

Anh Nguyễn Văn Hậu chia sẻ thông tin với phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc.

“Tôi và nhiều hộ dân đều đồng thuận với chủ trương mở rộng đường lên 40m, mong dự án sớm triển khai để giao thông thuận tiện hơn. Sau khi tuyến đường hoàn thành, gia đình tôi có thể phải sửa chữa, xây dựng lại một phần nhà để phù hợp với hiện trạng mới”, anh Hậu chia sẻ.

Tương tự, bà Đỗ Thị Gái (65 tuổi), người sinh sống lâu năm trên đường Nguyễn Thị Tú, cho biết tình trạng ùn tắc thường diễn ra vào giờ cao điểm buổi sáng và buổi chiều, đặc biệt tại các khu vực có đèn tín hiệu giao thông. Bà hoan nghênh chủ trương mở rộng tuyến đường, đồng thời kiến nghị các cơ quan chức năng quan tâm chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, nhất là đối với những hộ bị thu hồi toàn bộ đất, không còn nơi ở.

Bà Đỗ Thị Gái (65 tuổi) trao đổi thông tin với cán bộ phường về công tác đền bù.

Theo kế hoạch của UBND phường Bình Tân, công tác điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm và xác nhận nguồn gốc, tình trạng pháp lý nhà, đất dự kiến thực hiện từ ngày 11/11 đến ngày 30/11/2026. Thông báo thu hồi đất dự kiến được ban hành từ ngày 14 - 16/11/2026.

Dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sẽ được niêm yết công khai từ ngày 26/11 đến ngày 6/12/2026 để người dân theo dõi, đóng góp ý kiến. Trường hợp còn ý kiến chưa thống nhất, UBND phường phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức đối thoại, tiếp nhận và giải quyết theo quy định. Khu tái định cư Vĩnh Lộc B là vị trí dự kiến bố trí tái định cư cho các hộ đủ điều kiện.

Theo tiến độ, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự kiến được phê duyệt trong tháng 12/2026; công tác chi trả và thu hồi đất triển khai từ tháng 12/2026 đến tháng 3/2027. Việc bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án dự kiến hoàn thành trước ngày 30/4/2027.

Dự án mở rộng đường Nguyễn Thị Tú được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông tại cửa ngõ phía Tây TP Hồ Chí Minh, tăng cường kết nối các khu công nghiệp, khu dân cư và các trục giao thông quan trọng, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân và doanh nghiệp.