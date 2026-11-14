Người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng Khu công nghiệp Đông Anh

Khu dân cư nào ngoài đê sông Hồng thuộc diện di dời, khu vực nào được giữ lại cải tạo, chỉnh trang? Quyết định số 6075/QĐ-UBND ngày 3-11-2026 của UBND thành phố Hà Nội đã xác định các nhóm không gian và nguyên tắc tổ chức phát triển. Đây là cơ sở để từng bước sắp xếp lại dân cư, gắn tái thiết đô thị với bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử và bảo đảm an toàn thoát lũ.