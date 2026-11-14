Người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng Khu công nghiệp Đông Anh
Được khởi công vào tháng 5/2026, hiện Khu công nghiệp Đông Anh nằm trên địa bàn 2 xã Thư Lâm và Phúc Thịnh đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng. Để đảm bảo tiến độ dự án, ngay từ thời điểm khởi công, xã Thư Lâm đã đặt mục tiêu hoàn thành GPMB tối thiểu 100ha trước 31/12/2026. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của chính quyền địa phương, chủ đầu tư dự án và sự đồng thuận của người dân, đến thời điểm này, hơn 100ha đã được xã hoàn thành công tác GPMB, vượt tiến độ gần 2 tháng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nguoi-dan-dong-thuan-ban-giao-mat-bang-khu-cong-nghiep-dong-anh-246261114164409173.htm