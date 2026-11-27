Toàn cảnh dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT717. (Ảnh: Ngọc Hiển)

Đồng thuận từ cơ sở, mặt bằng cơ bản được bàn giao

Dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT717 có chiều dài 9,5 km, tổng mức đầu tư hơn 244 tỷ đồng. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần cải thiện điều kiện đi lại, vận chuyển hàng hóa, tăng cường kết nối giao thông và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Dự án có 283 hồ sơ liên quan đến thu hồi đất, với tổng diện tích hơn 18,7 ha tại 2 xã Nam Thành và Nghị Đức. Trong quá trình triển khai, chính quyền địa phương chú trọng công khai chính sách, tuyên truyền, vận động và trực tiếp giải đáp kiến nghị của người dân.

Điều đáng ghi nhận là nhiều hộ dân đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, đồng thuận với chủ trương đầu tư. Dù chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, một số hộ vẫn chủ động bàn giao đất để đơn vị thi công sớm triển khai công việc, hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Ông Huỳnh Tấn Em (áo đen), xã Nghị Đức sẵn sàng bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công dù chưa nhận tiền bồi thường hỗ trợ. (Ảnh: Ngọc Hiển)

Ông Huỳnh Tấn Em, xã Nghị Đức cho biết, người dân hiểu được ý nghĩa của dự án đối với sự phát triển của địa phương nên sẵn sàng phối hợp, bàn giao mặt bằng. Mong muốn chung là công trình sớm hoàn thành, giúp việc đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi hơn.

Cùng chung tinh thần đó, ông Lê Văn Hùng (xã Nam Thành) đồng tình với chủ trương triển khai dự án, sẵn sàng chia sẻ, phối hợp với chính quyền trong quá trình giải phóng mặt bằng. Theo người dân, việc đầu tư nâng cấp tuyến đường không chỉ mang lại lợi ích trước mắt mà còn tạo điều kiện phát triển sản xuất, giao thương và nâng cao đời sống lâu dài.

Để tạo được sự đồng thuận, chính quyền 2 xã Nam Thành và Nghị Đức đã tập trung thực hiện công tác tuyên truyền, vận động ngay từ cơ sở. Cán bộ địa phương trực tiếp đến từng hộ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải thích cụ thể về diện tích đất thu hồi, nguồn gốc đất cũng như các chính sách bồi thường, hỗ trợ liên quan.

Những kiến nghị, vướng mắc của người dân được tiếp nhận, rà soát và phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết theo quy định. Việc tăng cường đối thoại, giải thích rõ quyền lợi và trách nhiệm của từng hộ đã góp phần tạo sự tin tưởng, hạn chế phát sinh những vấn đề phức tạp trong quá trình thực hiện.

Đến nay, toàn bộ 283 hồ sơ đã được ban hành thông báo thu hồi đất; công tác kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất cơ bản hoàn tất. Đặc biệt, 100% hộ dân đã đồng ý bàn giao mặt bằng. Đây là kết quả tích cực, thể hiện sự đồng thuận của người dân đối với chủ trương đầu tư dự án và sự nỗ lực của chính quyền địa phương trong công tác vận động, tạo sự thống nhất từ cơ sở.

Ông Đoàn Công Hòa, Chủ tịch UBND xã Nam Thành cho biết, địa phương xác định công tác giải phóng mặt bằng phải được thực hiện trên tinh thần công khai, minh bạch, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Cùng với việc phối hợp triển khai các thủ tục theo quy định, địa phương tiếp tục sâu sát cơ sở, kịp thời giải đáp kiến nghị, tạo điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai.

Lãnh đạo UBND xã Nam Thành trực tiếp tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận của người dân trong bàn giao mặt bằng. (Ảnh: Ngọc Hiển)

Tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công

Vừa qua, tại buổi kiểm tra thực tế tiến độ dự án, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh ghi nhận sự nỗ lực của chủ đầu tư, các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị không được chủ quan khi mặt bằng cơ bản đã được bàn giao, mà phải khẩn trương chuyển lợi thế này thành khối lượng thi công cụ thể.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị liên quan rà soát toàn diện tiến độ từng hạng mục, xây dựng biểu đồ tiến độ chi tiết, xác định rõ khối lượng công việc, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của từng đơn vị. Đối với các nhà thầu, phải chủ động bổ sung nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức nhiều mũi thi công, tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh (đứng giữa) kiểm tra thực tế tại dự án. (Ảnh: Ngọc Hiển)

Bên cạnh đó, cần chủ động làm việc với các đơn vị cung ứng, tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng, bảo đảm nguồn cung phục vụ thi công liên tục. Chủ đầu tư phải tăng cường kiểm tra, giám sát hiện trường, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế; kiên quyết xem xét trách nhiệm đối với nhà thầu chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan, không thực hiện đúng cam kết.

Sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh đặt ra yêu cầu cao hơn đối với chủ đầu tư và các nhà thầu trong giai đoạn tiếp theo, nhất là khi những vướng mắc lớn về mặt bằng cơ bản đã được tháo gỡ.

Từ sự đồng thuận, chia sẻ của người dân đến nỗ lực của chính quyền và sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT717 đang có thêm những điều kiện thuận lợi để tăng tốc. Mặt bằng thông thoáng cần được phát huy bằng tiến độ thi công thực chất, bảo đảm chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Khi hoàn thành, tuyến ĐT717 không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa mà còn góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, mở rộng cơ hội phát triển sản xuất, giao thương, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực Nam Thành và Nghị Đức.