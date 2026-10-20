Người dân Đồng Tháp mong mỏi xây cống ngăn mặn

Miệng cống Hai Đường đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn trong việc ngăn nước mặn xâm nhập.

Cống ngăn mặn Hai Đường đóng vai trò dẫn nước ngọt từ sông Ba Rài vào con rạch Hai Đường gần 1 km phục vụ tưới tiêu cho nhân dân hai ấp Hội Nhơn và ấp Hội Sơn của xã Hiệp Đức cũng như có tác dụng ngăn nước lũ trong mùa lũ về.

Vào mùa hạn mặn, cống Hai Đường được bịt kín miệng để ngăn nước mặn thâm nhập sâu từ hạ nguồn sông Tiền lấn sâu vào thượng nguồn, bảo vệ sản xuất và đời sống người dân trong các ấp lân cận.

Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp của hạn mặn và thời tiết cực đoan những năm gần đây, cống Hai Đường trở nên xuống cấp dù đã được người dân tự nguyện đóng góp kinh phí để gia cố miệng cống và ống cống. Do đó, khả năng bị nước mặn xâm nhập trong mùa khô năm 2026 xảy ra rất cao, gây ảnh hưởng trực tiếp đến 90% diện tích vườn cây ăn trái là đặc sản sầu riêng và mít Thái.

Anh Ngô Văn Hải, ấp Hội Sơn của xã Hiệp Đức cho biết, cống Hai Đường ở ấp Hội Sơn năm nào cũng bị nước tràn vào, ống cống cũng bị bể nên người dân mong mỏi có giải pháp xây đập ngăn mặn trước mùa hạn mặn để ngăn nước mặn không rò rỉ vào để người dân trồng sầu riêng ở đây yên tâm sản xuất.

Còn anh Võ Duy Tân, ấp Hội Sơn, xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ, tình trạng cống Hai Đường nay đã xuống cấp nên chỉ ngăn được nước lũ chứ không ngăn được nước mặn rò rỉ vào kênh, không đảm bảo độ ngọt nên gây thiệt hại cho vườn cây ăn trái, đặc biệt là cây sầu riêng vốn mẫn cảm với nước mặn. Do đó, bà con trong ấp đều mong mỏi chính quyền địa phương đầu tư xây dựng một đập ngăn mặn chắc chắn tại cống Hai Đường để bảo vệ vườn cây đặc sản sầu riêng cũng như đảm bảo cho đời sống người dân trước mùa hạn mặn 2026 sắp đến.

Con kênh Hai Đường dẫn nước từ sông Tiền qua cống Hai Đường để phục vụ tưới tiêu và sinh hoạt cho người dân 2 ấp Hội Sơn và Hội Nhơn, xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp.

Được biết, người dân trong ấp đã nhiều lần viết đơn kiến nghị lên chính quyền xã và huyện trước đây (lúc chưa thực hiện chính quyền 2 cấp) nhưng chưa được giải quyết. Gần đây, người dân trong ấp đã tiếp tục kiến nghị lên Ban Lãnh đạo ấp Hội Sơn, xã Hiệp Đức với mong mỏi một giải pháp cụ thể đối với cống Hai Đường.

Về vấn đề này, bà Nguyễn Thúy Quỳnh, Trưởng ấp Hội Sơn, xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp trao đổi, qua kiến nghị của người dân về xây cống Hai Đường để bảo vệ vườn cây ăn trái trước mùa mặn sắp đến, Ban Lãnh đạo ấp sẽ làm kiến nghị đề xuất UBND xã sớm có biện pháp hỗ trợ cho người dân để bảo vệ tài sản và đời sống người dân trong ấp.

Ông Phạm Công Trang, Chủ tịch UBND xã Hiệp Đức cũng cho biết sẽ khẩn trương chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp với các bộ phận chức năng tiến hành khảo sát cống Hai Đường ở ấp Hội Sơn để sớm có giải pháp khắc phục, kịp thời nhằm giúp đảm bảo người dân yên tâm sản xuất trong mùa hạn 2026.