Người dân đồng lòng, việc chung thuận lợi

Từ ngày 1/7/2026, thôn Mai Phong được sáp nhập từ 2 thôn là Mai Phong cũ và Nội Xuân. Thôn hiện có 723 hộ, hơn 3.400 nhân khẩu, Chi bộ có 71 đảng viên. Đồng chí Nguyễn Văn Đại, Bí thư Chi bộ cho biết: Chi ủy, Chi bộ quán triệt phương châm “nói đi đôi với làm”, luôn sâu sát cơ sở, gần dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng để kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh. Nhờ vậy, mọi chủ trương của địa phương đều nhận được sự đồng thuận cao từ Nhân dân.

Nông thôn mới khang trang nhờ sự đồng thuận, góp sức của Nhân dân.

Minh chứng rõ nét nhất là phong trào hiến đất mở rộng tuyến đường giao thông liên thôn dài 600 m. Chi ủy đã phân công các nhóm, tổ đảng viên phụ trách gia đình, trực tiếp tuyên truyền, giải thích; đồng thời tận dụng các cuộc họp thôn và hệ thống loa truyền thanh để lan tỏa lợi ích thiết thực của công trình. Với cách làm linh hoạt và lấy sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên làm trọng tâm, chỉ trong thời gian ngắn, hơn 100 hộ dân dọc tuyến đường đã tự nguyện hiến gần 6.000 m² đất, tháo dỡ tường rào, công trình phụ, di dời cây trồng. Đến nay, 300 m tuyến đường đã được trải asphalt và đưa vào sử dụng, phần còn lại dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2026. Ông Ngô Văn Bảy, người dân thôn Mai Phong chia sẻ: “Nhận thức rõ giao thông thuận lợi sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống, gia đình tôi đã tự nguyện hiến hơn 60 m² đất với chiều dài 31 m”.

Mai Phong còn là điểm sáng của xã Hợp Thịnh trong việc huy động nguồn lực xã hội hóa triển khai các công trình công cộng, thiết chế văn hóa và trùng tu khu tâm linh trị giá hàng tỷ đồng. Chi bộ thôn luôn chú trọng tuyên truyền Nhân dân chấp hành đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực lao động sản xuất và đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh. Nhờ đó, an ninh, trật tự được giữ vững.

Thực tiễn tại Mai Phong cho thấy, khi chi bộ sâu sát, đảng viên gương mẫu và đặt lợi ích Nhân dân lên đầu, công tác vận động sẽ tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, củng cố niềm tin và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội từ cơ sở.