Người dân, đồng đội xúc động đưa tiễn người quân nhân dũng cảm, giàu lòng nhân ái - đồng chí Trung tá Trần Văn Tùng

Dù trời mưa nặng hạt, nhưng người dân từ nhiều nơi vẫn đến bên căn nhà nhỏ của Trung tá Trần Văn Tùng để đưa tiễn người quân nhân dũng cảm, giàu lòng nhân ái, luôn đặt nhiệm vụ “vì nhân dân quên mình” lên trên hết.

Chỉ huy Trung đoàn Bộ binh 568, Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên đọc điếu văn tại Lễ truy điệu đồng chí Trung tá Trần Văn Tùng.

Đồng đội và người thân bên di cốt của Trung tá Trần Văn Tùng.

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và chỉ huy đơn vị cùng đồng đội, người dân dự Lễ truy điệu.

Người dân địa phương chia buồn cùng gia đình Trung tá Trần Văn Tùng.

Con trai Trung tá Trần Văn Tùng trước giờ tiễn biệt cha.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên trao Huân chương Dũng cảm truy tặng Trung tá Trần Văn Tùng cho thân nhân Trung tá Trần Văn Tùng.

Chỉ huy đơn vị và đồng đội đưa di cốt của Trung tá Trần Văn Tùng về nơi an nghỉ cuối cùng.