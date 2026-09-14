Người dân, đồng đội xúc động đưa tiễn người quân nhân dũng cảm, giàu lòng nhân ái - đồng chí Trung tá Trần Văn Tùng
Chiều 14-9, cấp ủy, chỉ huy, đơn vị cùng gia đình, địa phương tổ chức trọng thể Lễ truy điệu đồng chí Trung tá Trần Văn Tùng, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568, Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên.
Dù trời mưa nặng hạt, nhưng người dân từ nhiều nơi vẫn đến bên căn nhà nhỏ của Trung tá Trần Văn Tùng để đưa tiễn người quân nhân dũng cảm, giàu lòng nhân ái, luôn đặt nhiệm vụ “vì nhân dân quên mình” lên trên hết.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/nguoi-dan-dong-doi-xuc-dong-dua-tien-nguoi-quan-nhan-dung-cam-giau-long-nhan-ai-dong-chi-trung-ta-tran-van-tung-1056994