Từ ngày 01/01/2027, mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu tăng từ 330.000 đồng lên 484.000 đồng/tháng (chưa trừ khoản hỗ trợ của Nhà nước).

Vì vậy, người dân, nhất là người đang lựa chọn mức đóng tối thiểu, người đã lớn tuổi, người có thu nhập thấp hoặc không ổn định, nên chủ động cân nhắc phương thức đóng một lần cho nhiều năm về sau trước thời điểm điều chỉnh để tích lũy thời gian tham gia, hướng đến lương hưu khi về già và bảo đảm quyền lợi cho thân nhân nếu không may qua đời.

Theo quy định tại Luật BHXH năm 2024, mức đóng BHXH tự nguyện hằng tháng bằng 22% mức thu nhập làm căn cứ đóng do người tham gia lựa chọn. Trong đó, mức thu nhập làm căn cứ đóng thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn.

Căn cứ Nghị định số 351 của Chính phủ, từ ngày 01/01/2027, mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn tăng từ 1,5 triệu đồng lên 2,2 triệu đồng/tháng. Theo đó, mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu trước khi trừ hỗ trợ của Nhà nước tăng từ 330.000 đồng lên 484.000 đồng/tháng.

Đáng chú ý, khi mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn tăng, số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện cũng tăng tương ứng. Theo Điều 5 Nghị định số 159 của Chính phủ, Nhà nước tiếp tục hỗ trợ một phần tiền đóng BHXH tự nguyện tính trên mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn, với mức hỗ trợ từ 20% đến 50% tùy từng nhóm người tham gia, cụ thể: 50% đối với người thuộc hộ nghèo, người đang sinh sống tại xã đảo, đặc khu; 40% đối với người thuộc hộ cận nghèo; 30% đối với người dân tộc thiểu số và 20% đối với các đối tượng khác.

Với mức thu nhập làm căn cứ đóng tối thiểu 2,2 triệu đồng/tháng, tương ứng số tiền đóng 484.000 đồng/tháng. Sau khi trừ khoản hỗ trợ của Nhà nước, số tiền người tham gia thực tế phải đóng chỉ còn:

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Như vậy, dù mức đóng tối thiểu tăng từ năm 2027, chính sách hỗ trợ của Nhà nước vẫn góp phần giảm đáng kể số tiền người tham gia phải tự đóng.

Đối với người lựa chọn mức đóng tối thiểu, mức thu nhập làm căn cứ đóng tối thiểu được nâng lên; còn với người có điều kiện tài chính có thể lựa chọn mức thu nhập cao hơn để tích lũy với mức đóng phù hợp.

Việc lựa chọn mức đóng cao hơn và duy trì trong thời gian dài góp phần nâng mức bình quân thu nhập làm căn cứ đóng, qua đó cải thiện mức lương hưu khi đủ điều kiện hưởng, giúp người tham gia có nguồn thu nhập ổn định hơn khi hết tuổi lao động.

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có thể lựa chọn phương thức đóng hằng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng một lần tùy theo khả năng tài chính. Đồng thời, họ cũng có thể đóng một lần cho nhiều năm về sau, nhưng không quá 5 năm (60 tháng). Đóng một lần cho thời gian còn thiếu để đủ điều kiện hưởng lương hưu, nhưng không quá 5 năm.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đến hết năm 2025, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 5,49% lực lượng lao động trong độ tuổi, song việc mở rộng nhóm đối tượng này vẫn cần được quan tâm, nhất là tại khu vực lao động phi chính thức, người làm việc tự do và người có thu nhập không ổn định.

Mục tiêu đặt ra không chỉ là tiếp tục gia tăng số người tham gia, mà còn phải bảo đảm người lao động được tiếp cận chính sách phù hợp với đặc điểm việc làm và thu nhập. Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng đa dạng, nếu chính sách chỉ tập trung vào những người có quan hệ lao động truyền thống, khoảng trống an sinh ở các nhóm lao động khác sẽ khó được khắc phục triệt để.

Việc tham gia bảo hiểm xã hội không chỉ nhằm giải quyết nhu cầu trước mắt, mà còn là quá trình tích lũy để bảo đảm thu nhập trong tương lai.