Người dân 'đội nắng' xếp hàng chờ vé miễn phí Rock Concert ở Thái Nguyên

Nối tiếp không khí sôi động của Concert Quốc gia “Tự hào là người Việt Nam” với chủ đề “Nối vòng tay lớn” tối 1.11, sân vận động tỉnh Thái Nguyên tiếp tục đón lượng lớn khán giả đến chờ nhận vé Rock Concert vào ngày hôm sau.

Ngày 2.11, ghi nhận của PV Văn Hóa, dù trời nắng nóng nhưng từ 14h, hàng nghìn người đã đổ về, tập trung tại khu vực sân vận động tỉnh Thái Nguyên, háo hức chờ nhận vé miễn phí.

Nhiều nhóm bạn trẻ mang theo nước uống, tìm chỗ đứng chờ dưới nắng, không muốn bỏ lỡ cơ hội tham dự đêm nhạc có sự góp mặt của những nghệ sĩ được đông đảo khán giả yêu thích.

Nhiều bạn trẻ đã có mặt từ sớm, đội nắng chờ nhận vé

Chị Nguyễn Mai Anh (phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên) cho biết, tối 1.11, chị đã có mặt tại sân vận động để xem Concert “Nối vòng tay lớn”, hôm nay tiếp tục trở lại từ sớm để xếp hàng nhận vé Rock Concert.

“Trời có nắng nóng một chút nhưng mọi người đều vui vẻ chờ đợi. Khi cầm tấm vé trên tay, tôi thực sự hồi hộp và mong nhanh đến giờ biểu diễn để được hòa mình vào không khí âm nhạc cũng như được tận mắt gặp thần tượng của mình”, chị Mai Anh chia sẻ.

Sức nóng của Rock Concert “Thái Nguyên bừng sáng” còn đến từ dàn nghệ sĩ nổi tiếng tham gia biểu diễn, gồm Hồ Ngọc Hà, Isaac, Anh Tú (Tú Voi), Thái Thùy Linh và ban nhạc Ngũ Cung.

An ninh khu vực được siết chặt, đảm bảo sự kiện diễn ra an toàn

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Thái Nguyên, chương trình bắt đầu lúc 20h ngày 2.11 tại sân vận động tỉnh, dự kiến kéo dài 120 phút với quy mô khoảng 28.000 khán giả.

Đêm nhạc được tổ chức trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên và Festival Trà quốc tế năm 2026, sử dụng âm nhạc hiện đại làm phương thức quảng bá văn hóa, thiên nhiên và con người địa phương.

Đảm nhận phần biểu diễn thứ ba và khép lại chương trình, ban nhạc Ngũ Cung được kỳ vọng mang đến những màu sắc rock đặc trưng, tạo điểm nhấn cho đêm nhạc quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các dòng nhạc khác nhau.