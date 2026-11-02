“Người dân, doanh nghiệp hỏi, Chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời” số 3: Du lịch Gia Lai - Từ sức hút đến phát triển bền vững
Chuyên mục “Người dân, doanh nghiệp hỏi, Chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời” số thứ 3 đề cập đến những chính sách của tỉnh đã, đang và sẽ triển khai nhằm phát triển ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong tương lai.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/nguoi-dan-doanh-nghiep-hoi-chinh-quyen-tinh-gia-lai-tra-loi-so-3-du-lich-gia-lai-tu-suc-hut-den-phat-trien-ben-vung-post603491.html