Sáng 20/11, Quốc hội thông qua Luật Văn bản quy phạm pháp luật, có hiệu lực từ ngày 1/3/2027

Sáng 20/11, Quốc hội thông qua Luật Văn bản quy phạm pháp luật, có hiệu lực từ ngày 1/3/2027, bổ sung cơ chế tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về những bất cập trong quy định pháp luật.

Theo đó, khi văn bản có nhiều cách hiểu hoặc việc áp dụng chưa thống nhất, người dân, doanh nghiệp có thể kiến nghị cơ quan đã ban hành văn bản hướng dẫn. Việc hướng dẫn chỉ nhằm làm rõ cách hiểu, cách áp dụng, không được làm thay đổi nội dung quy định hoặc đặt ra quy định mới.

Người dân, doanh nghiệp cũng có quyền gửi phản ánh, kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật và nhận kết quả trả lời. Chính phủ sẽ quy định chi tiết việc thực hiện quyền này.

Luật đồng thời yêu cầu đánh giá hiệu quả văn bản sau khi ban hành, từ mức độ đạt được mục tiêu chính sách, tác động kinh tế - xã hội đến tính khả thi và mức độ phù hợp với thực tiễn. Trên cơ sở phản ánh của người dân, doanh nghiệp và kết quả theo dõi thi hành pháp luật, cơ quan có thẩm quyền có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ văn bản hoặc điều chỉnh cách thức tổ chức thực hiện.

Chính phủ được điều chỉnh quy định của luật trong tình huống khẩn cấp

Một nội dung đáng chú ý của luật là bổ sung cơ chế cho phép Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ ban hành nghị quyết điều chỉnh một số quy định của luật, nghị quyết của Quốc hội trong trường hợp khẩn cấp, cấp bách mà Quốc hội không thể họp.

Theo Điều 62, cơ chế này chỉ được áp dụng khi cần điều chỉnh ngay quy định vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích chung của cộng đồng và được cơ quan có thẩm quyền của Đảng đồng ý.

Riêng Chính phủ phải được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý trước khi ban hành nghị quyết. Như vậy, việc điều chỉnh luật không được thực hiện tùy ý mà phải đáp ứng các điều kiện chặt chẽ về tình huống cấp bách, yêu cầu xử lý ngay và sự đồng ý của các cơ quan có thẩm quyền.

Trước đó, trong quá trình xây dựng luật, một số đại biểu Quốc hội tán thành cơ chế này nhằm giúp xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trong thực tiễn, song cũng có ý kiến đề nghị cân nhắc kỹ lưỡng.

Theo báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo luật của Chính phủ, cơ chế mới được hoàn thiện theo hướng thiết lập nhiều lớp kiểm soát, giới hạn phạm vi và thời gian áp dụng, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến thẩm quyền lập pháp của Quốc hội.

Luật mới cũng cho phép Chính phủ điều chỉnh một số quy định của luật trong tình huống khẩn cấp và được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý, khi Quốc hội không thể họp

Nghị quyết có thể có hiệu lực ngay khi được thông qua

Để đáp ứng yêu cầu xử lý tình huống khẩn cấp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ được chủ động quyết định trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành nghị quyết phù hợp với từng trường hợp cụ thể. Quy trình phải được rút ngắn nhưng vẫn bảo đảm các khâu thẩm định, thẩm tra.

Nghị quyết phải xác định rõ điều, khoản, điểm của luật hoặc nghị quyết của Quốc hội được điều chỉnh, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. Nội dung phải cụ thể, chi tiết để có thể thi hành ngay khi có hiệu lực.

Thông thường, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước ở trung ương có hiệu lực không sớm hơn 45 ngày kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành. Tuy nhiên, nghị quyết được ban hành theo cơ chế đặc biệt này có thể có hiệu lực ngay từ thời điểm được Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc Chính phủ thông qua.

Về công bố văn bản, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ công bố nghị quyết của Chính phủ. Các nghị quyết phải được đăng tải trên Công báo, cơ sở dữ liệu về pháp luật và Cổng Pháp luật quốc gia ngay sau khi ban hành.

Thời hạn hiệu lực của nghị quyết không quá một năm, trừ trường hợp Quốc hội có quyết định khác. Trong thời hạn này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ phải báo cáo, trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung những quy định liên quan tại kỳ họp gần nhất.

Nếu Quốc hội không thông qua việc sửa đổi, bổ sung, nghị quyết điều chỉnh đương nhiên hết hiệu lực.

Luật Văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực từ ngày 1/3/2027.