Người dân Định Công nhận tiền chi trả giải phóng mặt bằng thi công Quốc lộ 1A

Ngày 20-10, UBND phường Định Công tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 19 hộ gia đình, cá nhân thuộc Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A. Buổi chi trả diễn ra tại Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND phường Định Công. Đây là bước triển khai quan trọng nhằm thực hiện Kế hoạch số 416/KH-GPMB ngày 15-10-2026 của Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phường.

Chủ tịch UBND phường Định Công Nguyễn Tuấn Anh cho biết, tổng kinh phí chi trả theo 19 phương án bồi thường, hỗ trợ trên 217,363 tỷ đồng. Đây không chỉ là việc thực hiện chính sách đối với người có đất thu hồi mà còn thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo của thành phố và sự nỗ lực của chính quyền địa phương trong việc bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Phường cũng ghi nhận, biểu dương và cảm ơn 19 hộ gia đình, cá nhân đã tin tưởng, phối hợp và đồng hành cùng chính quyền trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng.

UBND phường Định Công tặng hoa ghi nhận, biểu dương các hộ đã đồng thuận, hỗ trợ trong công tác bàn giao, giải phóng mặt bằng để thi công dự án.

Dự án mở rộng, chỉnh trang quốc lộ 1A đoạn tuyến đi qua địa bàn phường Định Công dài khoảng 1,49km, diện tích đất dự kiến thu hồi hơn 9,2ha, liên quan đến 123 hộ dân, với gần 5.000m² đất ở, cùng 5 tổ chức và phần đất công do phường quản lý.

Theo phương án được phê duyệt, tổng kinh phí chi trả cho 19 hộ gia đình, cá nhân trong đợt này là 217.363.703.092 đồng. Hộ được đền bù cao nhất lên tới hơn 40 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Cao Bằng (phường Định Công) chia sẻ: Người dân khu phố chúng tôi thống nhất, đồng thuận với chủ trương của Nhà nước và phối hợp với phường Định Công để triển khai thực hiện. Đã sinh sống trên mảnh đất này từ 30 đến hơn 40 năm, gắn bó với nhiều kỷ niệm nên khi phải di dời, chúng tôi không tránh khỏi lưu luyến. Tuy nhiên, vì sự phát triển chung của xã hội, mọi người đều đồng thuận, phối hợp với phường để sớm thực hiện việc di dời.

Chị Tạ Tiền Liên (tổ dân phố 16 phường Định Công) chia sẻ: Ban đầu, khi nhận được thông báo di dời để giải phóng mặt bằng, tôi rất lo lắng, hoang mang. Sau khi được chính quyền địa phương vận động, tôi nhận thấy việc ủng hộ chủ trương của Nhà nước vì sự phát triển của đất nước là đúng đắn. Hôm nay, tôi thấy công tác bồi thường được thực hiện rõ ràng, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân.

Khi nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng, nhiều người ngay lập tức đưa vào tài khoản tiết kiệm điện tử nhưng cũng có nhiều hộ lựa chọn đưa từng bao tiền mặt trở về nhà.

Các hộ dân đều đồng thuận với chủ trương chung, phối hợp nhanh chóng với chính quyền địa phương, bàn giao mặt bằng nhanh chóng.

Theo kế hoạch được thông tin tại buổi chi trả, các hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm hoàn thiện thủ tục và bàn giao mặt bằng theo thời hạn đã cam kết, chậm nhất sau 10 ngày kể từ ngày nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. Các hộ đủ điều kiện được xem xét hưởng chính sách thưởng tiến độ, hỗ trợ tạm cư theo quy định.

Chủ tịch UBND phường Định Công Nguyễn Tuấn Anh cho biết thêm, địa phương sẽ tiếp tục đồng hành cùng các hộ gia đình, kiến nghị thành phố và các cơ quan liên quan đẩy nhanh việc thực hiện chính sách tái định cư; quan tâm các vấn đề an sinh xã hội, chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm và học tập của con em các hộ dân bị ảnh hưởng. Phường cũng tiếp tục phối hợp tháo gỡ khó khăn, tiếp nhận kiến nghị và hướng dẫn người dân hoàn thiện các thủ tục liên quan.

Với mục tiêu cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 10-2026, phường Định Công đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai những phần việc còn lại.

Cùng với việc bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân, tiến độ thực hiện dự án cần gắn với giải quyết kịp thời các vấn đề về tái định cư và ổn định đời sống, qua đó tạo điều kiện để người dân yên tâm bàn giao mặt bằng, phục vụ triển khai dự án theo kế hoạch.