Người dân Định Công nhận tiền bồi thường, đồng lòng bàn giao mặt bằng
Người dân phường Định Công (Hà Nội) nhận tiền bồi thường, hỗ trợ di dời, đồng thuận bàn giao mặt bằng phục vụ dự án giao thông.
Mới đây, UBND phường Định Công (Hà Nội) tổ chức chi trả hơn 217,36 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho 19 hộ gia đình, cá nhân thuộc Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A. Trong đó, hộ nhận mức bồi thường cao nhất hơn 40 tỷ đồng.
Tại buổi chi trả, không khí diễn ra cởi mở, nhiều người dân vui vẻ làm thủ tục nhận tiền. Cán bộ chính quyền địa phương cùng nhân viên ngân hàng tận tình hướng dẫn, hỗ trợ người dân hoàn thiện hồ sơ, kiểm đếm và lựa chọn hình thức nhận tiền phù hợp.
Công tác chi trả được tổ chức với sự phối hợp của chính quyền và ngân hàng. Các hộ dân được hướng dẫn kiểm tra hồ sơ, ký xác nhận và thực hiện các thủ tục nhận tiền.
Theo Chủ tịch UBND phường Định Công Nguyễn Tuấn Anh, việc chi trả bồi thường, hỗ trợ là bước quan trọng nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.
Niềm vui nhận tiền, đồng lòng bàn giao mặt bằng
Bên cạnh niềm vui nhận tiền bồi thường, nhiều hộ dân cũng chia sẻ những lưu luyến khi phải rời nơi sinh sống gắn bó hàng chục năm. Tuy nhiên, qua quá trình được giải thích về chính sách và ý nghĩa của dự án, các hộ dân đã đồng thuận phối hợp bàn giao mặt bằng.
Ông Nguyễn Cao Bằng, người dân phường Định Công, chia sẻ rằng dù lưu luyến mảnh đất gắn bó nhiều thế hệ, gia đình vẫn đồng thuận với chủ trương triển khai dự án. Chị Tạ Tiền Liên, trú tại tổ dân phố 16, cũng cho biết, quá trình tuyên truyền, giải thích chính sách và chi trả công khai đã giúp gia đình yên tâm thực hiện.
Theo UBND phường Định Công, các hộ đã nhận tiền sẽ thực hiện bàn giao mặt bằng theo cam kết, chậm nhất sau 10 ngày kể từ thời điểm nhận bồi thường, hỗ trợ. Chính quyền tiếp tục giải quyết các vấn đề liên quan đến tái định cư, ổn định đời sống cho người dân, phấn đấu cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 10/2026.
Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nguoi-dan-dinh-cong-nhan-tien-boi-thuong-ho-tro-di-doi-dong-long-ban-giao-mat-bang-169261022084608021.htm