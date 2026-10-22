Người dân Định Công nhận tiền bồi thường, đồng lòng bàn giao mặt bằng

Mới đây, UBND phường Định Công (Hà Nội) tổ chức chi trả hơn 217,36 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho 19 hộ gia đình, cá nhân thuộc Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A. Trong đó, hộ nhận mức bồi thường cao nhất hơn 40 tỷ đồng.

Tại buổi chi trả, không khí diễn ra cởi mở, nhiều người dân vui vẻ làm thủ tục nhận tiền. Cán bộ chính quyền địa phương cùng nhân viên ngân hàng tận tình hướng dẫn, hỗ trợ người dân hoàn thiện hồ sơ, kiểm đếm và lựa chọn hình thức nhận tiền phù hợp.

Người dân tại trụ sở UBND phường Định Công để hoàn tất thủ tục nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Ảnh: Tuấn Anh

Công tác chi trả được tổ chức với sự phối hợp của chính quyền và ngân hàng. Các hộ dân được hướng dẫn kiểm tra hồ sơ, ký xác nhận và thực hiện các thủ tục nhận tiền.

Cán bộ, nhân viên hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục. Ảnh: Tuấn Anh

Cán bộ hướng dẫn người cao tuổi kiểm tra giấy tờ, hoàn tất thủ tục nhận tiền. Ảnh: Tuấn Anh

Người dân kiểm tra thông tin, ký xác nhận hồ sơ nhận tiền bồi thường. Ảnh: Tuấn Anh

Người dân được tư vấn, hỗ trợ thực hiện giao dịch ngân hàng ngay tại buổi chi trả. Ảnh: Tuấn Anh

Theo Chủ tịch UBND phường Định Công Nguyễn Tuấn Anh, việc chi trả bồi thường, hỗ trợ là bước quan trọng nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Niềm vui nhận tiền, đồng lòng bàn giao mặt bằng

Bên cạnh niềm vui nhận tiền bồi thường, nhiều hộ dân cũng chia sẻ những lưu luyến khi phải rời nơi sinh sống gắn bó hàng chục năm. Tuy nhiên, qua quá trình được giải thích về chính sách và ý nghĩa của dự án, các hộ dân đã đồng thuận phối hợp bàn giao mặt bằng.

Lãnh đạo địa phương trò chuyện, chia sẻ với người dân tại buổi chi trả. Ảnh: Tuấn Anh

Người dân vui vẻ trao đổi cùng cán bộ, nhân viên ngân hàng trong quá trình nhận tiền bồi thường. Ảnh: Tuấn Anh

Người dân phấn khởi rời buổi chi trả sau khi hoàn tất thủ tục nhận tiền bồi thường. Ảnh: Tuấn Anh

Những cọc tiền mặt được vận chuyển phục vụ công tác chi trả bồi thường cho người dân. Ảnh: Tuấn Anh

Người dân mang tiền bồi thường về nhà sau khi hoàn tất thủ tục tại trụ sở phường. Ảnh: Tuấn Anh

Ông Nguyễn Cao Bằng, người dân phường Định Công, chia sẻ rằng dù lưu luyến mảnh đất gắn bó nhiều thế hệ, gia đình vẫn đồng thuận với chủ trương triển khai dự án. Chị Tạ Tiền Liên, trú tại tổ dân phố 16, cũng cho biết, quá trình tuyên truyền, giải thích chính sách và chi trả công khai đã giúp gia đình yên tâm thực hiện.

Theo UBND phường Định Công, các hộ đã nhận tiền sẽ thực hiện bàn giao mặt bằng theo cam kết, chậm nhất sau 10 ngày kể từ thời điểm nhận bồi thường, hỗ trợ. Chính quyền tiếp tục giải quyết các vấn đề liên quan đến tái định cư, ổn định đời sống cho người dân, phấn đấu cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 10/2026.