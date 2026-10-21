Người dân Định Công nhận hơn 217 tỷ đồng bồi thường giải phóng mặt bằng

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo phương án được phê duyệt, 19 hộ gia đình, cá nhân thuộc diện thu hồi đất tại phường Định Công đã được chi trả tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ hơn 217,36 tỷ đồng. Trong đó, hộ nhận mức bồi thường cao nhất lên tới hơn 40 tỷ đồng.

Hoạt động chi trả được UBND phường Định Công tổ chức ngày 20/10 tại trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND phường, thực hiện theo Kế hoạch số 416/KH-GPMB ngày 15/10/2026 của Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phường.

Người dân hoàn thiện thủ tục nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A tại phường Định Công.

Các hộ dân nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, với tổng kinh phí chi trả đợt này hơn 217 tỷ đồng.

Những cọc tiền mặt được vận chuyển phục vụ công tác chi trả bồi thường, hỗ trợ cho các hộ thuộc diện thu hồi đất.

Ghi nhận tại buổi chi trả, nhiều hộ dân lựa chọn chuyển số tiền bồi thường vào tài khoản tiết kiệm điện tử, trong khi một số gia đình nhận tiền mặt mang về. Dù không khỏi lưu luyến khi phải rời nơi sinh sống gắn bó hàng chục năm, các hộ dân vẫn tích cực phối hợp với chính quyền trong công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời mong muốn sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.

Ông Nguyễn Cao Bằng, người dân phường Định Công, cho biết nhiều gia đình đã sinh sống tại khu vực từ 30 đến hơn 40 năm, gắn bó với mảnh đất qua nhiều thế hệ. Việc di dời không tránh khỏi những lưu luyến, nhưng người dân hiểu ý nghĩa của dự án đối với sự phát triển chung nên thống nhất phối hợp với chính quyền để sớm bàn giao mặt bằng.

Cùng chung quan điểm, chị Tạ Tiền Liên, trú tại tổ dân phố 16, chia sẻ ban đầu gia đình không khỏi lo lắng khi nhận thông báo thu hồi đất. Tuy nhiên, sau quá trình được chính quyền tuyên truyền, giải thích chính sách, chị đã đồng thuận thực hiện. Đặc biệt, việc chi trả bồi thường được tổ chức công khai, minh bạch, tạo sự yên tâm cho người dân.

Người dân mang tiền bồi thường rời trụ sở UBND phường Định Công sau khi hoàn tất thủ tục chi trả.

Người dân mang tiền bồi thường về nhà sau buổi chi trả giải phóng mặt bằng phục vụ dự án mở rộng Quốc lộ 1A.

Theo UBND phường Định Công, đoạn Quốc lộ 1A đi qua địa bàn phường thuộc phạm vi dự án mở rộng, chỉnh trang có chiều dài khoảng 1,49 km, với diện tích đất dự kiến thu hồi hơn 9,2 ha. Dự án liên quan đến 123 hộ dân, trong đó có gần 5.000 m² đất ở, cùng 5 tổ chức và phần diện tích đất công do địa phương quản lý.

Chủ tịch UBND phường Định Công Nguyễn Tuấn Anh cho biết, việc chi trả theo 19 phương án bồi thường, hỗ trợ đã được phê duyệt là bước quan trọng nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Lãnh đạo phường ghi nhận sự phối hợp của các hộ gia đình trong quá trình triển khai dự án. Theo kế hoạch, các hộ nhận tiền có trách nhiệm hoàn thiện thủ tục, bàn giao mặt bằng theo cam kết, chậm nhất sau 10 ngày kể từ thời điểm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. Những trường hợp đủ điều kiện sẽ được xem xét hưởng chính sách thưởng tiến độ và hỗ trợ tạm cư theo quy định.

Bên cạnh công tác chi trả, chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết những vướng mắc liên quan đến tái định cư, an sinh xã hội, chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm và học tập của con em các gia đình bị ảnh hưởng.

Phường Định Công đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 10/2026, tạo điều kiện triển khai Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A, đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ.

Việc bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng đi đôi với thực hiện đầy đủ chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được xác định là yếu tố quan trọng nhằm tạo sự đồng thuận, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, góp phần thúc đẩy triển khai dự án hạ tầng giao thông trên địa bàn Thủ đô.