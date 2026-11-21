Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La với đa số đại biểu tán thành.

Kỳ vọng về con đường kết nối

Địa hình chia cắt, đường sá quanh co, chi phí vận chuyển cao từ lâu là trở ngại đối với sản xuất, giao thương và phát triển du lịch Điện Biên. Bởi vậy, việc hình thành tuyến cao tốc nối Điện Biên với Sơn La và các trung tâm kinh tế được người dân mong đợi. Nghị quyết Quốc hội vừa thông qua đối với đoạn qua Sơn La, dài khoảng 179,5km, quy mô 4 làn xe, tạo thêm cơ sở triển khai đồng bộ trục giao thông liên vùng.

Người dân xã Mường Lạn tìm hiểu dự án cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang (giai đoạn 1).

Tại Điện Biên, dự án giai đoạn 1 dài khoảng 48,3km, nối từ ranh giới hai tỉnh Sơn La - Điện Biên đến nút giao tại phường Mường Thanh, được thiết kế 4 làn xe, tốc độ 80km/giờ. Dự án liên quan địa bàn 6 xã, phường: Mường Lạn, Mường Ảng, Mường Phăng, Điện Biên Phủ, Mường Thanh và Thanh An. Khi hai đoạn được kết nối, tuyến đường được kỳ vọng rút ngắn hành trình, giảm chi phí vận tải, mở rộng không gian phát triển cho vùng cực Tây Tổ quốc.

Tại bản Co Sản, xã Mường Ảng, nơi dự kiến có nút giao nối cao tốc với đường địa phương, ông Lường Văn Thi, Trưởng bản chia sẻ: “Người dân trong bản rất ủng hộ chủ trương của Nhà nước”. Theo ông Thi, giao thông thuận lợi sẽ tạo cơ hội cho mỗi gia đình phát triển kinh tế. Với vùng chuyên canh cà phê, mắc ca và nhiều nông sản, những chuyến xe đi nhanh hơn, hàng hóa dễ tiếp cận thị trường hơn chính là lợi ích thiết thực mà bà con mong chờ.

Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Mường Lạn kiểm tra thực địa các điểm tái định cư.

Đồng lòng nhường đất mở đường

Ngày 20/5/2026, tỉnh Điện Biên động thổ dự án thành phần 1 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng tại bản Món Hà, xã Mường Lạn. Dự án có vốn dự kiến 1.424 tỷ đồng từ ngân sách địa phương, thực hiện giai đoạn 2026 - 2028; dự kiến 276 hộ dân liên quan đến việc di dời, bố trí tái định cư. Nhiều gia đình chấp nhận thay đổi nơi ở, sinh kế vì công trình chung.

Ở bản Lịch Tở, xã Mường Lạn, gia đình anh Lò Văn Quy phải rời ngôi nhà hai tầng mới xây dựng được vài năm. Dù tiếc công sức tích góp và nơi ở quen thuộc, anh Quy vẫn ủng hộ dự án. Anh từng bày tỏ: “Vì lợi ích chung, gia đình tôi đồng ý chuyển đi”. Điều gia đình mong muốn là chính sách bồi thường thỏa đáng, sớm có nơi tái định cư để yên tâm ổn định cuộc sống.

Cùng bản Lịch Tở, chị Lò Thị Thoản cũng đã thống nhất phương án hỗ trợ, bồi thường. Chứng kiến máy móc san gạt đất tại khu tái định cư, chị cùng các hộ dân vui mừng, mong sớm chuyển về nơi ở mới khang trang. Theo Trưởng bản Quàng Văn Thân, có 6 hộ trong bản phải di dời nhà ở trên tuyến chính; sau tuyên truyền, vận động, các gia đình đồng tình với phương án và sẵn sàng bàn giao đất khi được bố trí tái định cư.

Đầu tháng 11, mặt bằng xây dựng hai điểm tái định cư Món Hà và Lịch Cang đã được bàn giao cho nhà thầu. Đến ngày 2/11, cơ quan chức năng xác minh nguồn gốc đất của 37/67 hộ tại Món Hà và 9/9 hộ tại Lịch Cang. Việc hoàn thiện hồ sơ, bồi thường và xây dựng hạ tầng đang tiếp tục được đẩy nhanh.

Tại xã Mường Phăng, ông Lầu A Vư, bản Lọng Luông, có hơn 2.000m² ruộng lúa bị thu hồi để xây dựng điểm tái định cư. Sau khi được giải thích chính sách, gia đình ông đồng thuận nhận bồi thường, bàn giao đất. Ông bày tỏ: “Tôi mong khu tái định cư sớm hoàn thành”. Tại đây, 10 hộ dân cùng một tổ chức đã nhận tiền bồi thường, bàn giao hơn 2,1ha đất để đơn vị thi công triển khai xây dựng hạ tầng.

Cũng tại Mường Phăng, chị Lò Thị Thu, bản Đông Mệt 2, thể hiện quyết tâm “sẵn sàng nhường đất để Nhà nước triển khai dự án”. Gia đình ông Lò Văn San ở bản Yên còn phải tính toán di dời nhà ở ba tầng cùng cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ. Dù tác động trực tiếp đến nguồn thu, gia đình ông đã đồng ý phương án bồi thường, mong khu tái định cư sớm hoàn thành để tiếp tục cuộc sống, kinh doanh. Sự đồng thuận vì thế gắn với những lựa chọn rất cụ thể, đôi khi không dễ dàng.

Phối cảnh cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang (giai đoạn 1)

Tái định cư đi trước, người dân yên tâm

Ủng hộ chủ trương đầu tư không có nghĩa mọi băn khoăn đã được giải quyết. Tại hội nghị “Nghe dân nói” ở Mường Ảng ngày 21/10, người dân kiến nghị công khai đơn giá bồi thường, thông báo rõ thời gian kiểm đếm, thu hồi đất; quan tâm bố trí nơi ở mới phù hợp điều kiện sinh hoạt, sản xuất và phong tục của đồng bào. Những mong muốn chính đáng ấy cần được lắng nghe, giải đáp kịp thời để củng cố niềm tin, giữ vững sự đồng thuận.

Người dân xã Mường Ảng phát biểu ý kiến về việc công khai các bước, quy trình giải phóng mặt bằng và niêm yết công khai giá bồi thường các loại đất tại Hội nghị "Nghe dân nói" lần thứ hai năm 2026.

Tỉnh xác định công tác tái định cư phải đi trước một bước, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người có đất bị thu hồi. Theo báo cáo ngày 4/11, bốn điểm tái định cư Món Hà, Lịch Cang, bản Xôm và Lọng Luông đã được khởi công. Trong khi đó, dự án thành phần 2 - đầu tư xây dựng tuyến cao tốc chính - vẫn ở giai đoạn chuẩn bị. Công tác khảo sát, thiết kế, đánh giá tác động môi trường, bảo đảm nguồn vật liệu và giải phóng mặt bằng tiếp tục cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, địa phương.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thông qua nghị quyết về tăng cường lãnh đạo, đẩy nhanh tiến độ, phát huy hiệu quả dự án... Mục tiêu ấy đòi hỏi quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự minh bạch trong thực hiện chính sách và tinh thần trách nhiệm từ từng hộ dân thuộc vùng dự án.

Từ những thửa ruộng đã bàn giao, các khu tái định cư đang hình thành đến những cuộc đối thoại công khai, niềm tin của người dân được thể hiện bằng hành động. Bà con mong công trình triển khai đúng tiến độ, chất lượng, các gia đình nhường đất sớm ổn định cuộc sống. Sự đồng lòng ấy tạo thêm động lực để tuyến cao tốc mong đợi sớm thành hiện thực.