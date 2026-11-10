Người dân đi qua tuyến đê Xuân Quan - Long Biên và đường Nguyễn Trãi cần chú ý điều này

Theo thông báo sáng nay, 10.11, của Sở Xây dựng Hà Nội, tại khu vực phía Đông thành phố, Sở Xây dựng triển khai phương án hướng dẫn tổ chức giao thông trên đường đê Xuân Quan - Long Biên (đoạn lối xuống nút giao Lâm Du - Cổ Linh và đoạn lối xuống nút giao Bát Khối - Cổ Linh) để phục vụ thi công dự án đầu tư xây dựng cải tạo, mở rộng đường Cổ Linh - Hồng Tiến thuộc nút giao đường Cổ Linh với cầu Trần Hưng Đạo.

Cầu Trần Hưng Đạo đang được khẩn trương xây dựng. Ảnh: Tuấn Anh

Tại đây, lực lượng chức năng tổ chức rào chắn cố định toàn bộ mặt đường tại 2 điểm kết nối đường đê Long Biên - Xuân Quan theo giấy phép thi công đã cấp.

Các phương tiện có nhu cầu di chuyển từ tuyến đê này sang đường Cổ Linh và đường Bát Khối sẽ đi theo lộ trình thay thế gồm đường đê Xuân Quan - Long Biên qua đường Trần Đăng Khoa, đường Cổ Linh, đường Bát Khối và ngược lại.

Thời gian áp dụng phương án phân luồng này bắt đầu từ ngày 11.11.2026 cho đến khi có thông báo thay thế.

​Bên cạnh đó, tại tuyến đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân), cơ quan chức năng chấp thuận phương án rào chắn di động để thi công hạng mục đào rãnh cáp điện ngầm ngang đường phục vụ dự án thành phần 2 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5.

Việc rào chắn di động được triển khai theo từng phân đoạn với kích thước 40mx3,75m cho cả hai hướng đi Hà Đông và đi Hà Nội nhằm đảm bảo không gian cho các phương tiện lưu thông.

Đường Nguyễn Trãi. Ảnh minh họa

Để hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc giao thông, hoạt động rào chắn và thi công chỉ được phép thực hiện vào ban đêm từ 22h tối ngày hôm trước đến 5h sáng ngày hôm sau.

Trước 5h sáng hằng ngày, các phương tiện phục vụ thi công phải được tập kết trong phạm vi công trường đường Vành đai 2,5, đồng thời mặt đường Nguyễn Trãi phải được hoàn trả êm thuận để phục vụ an toàn cho người dân di chuyển.

Thời gian thực hiện phương án này kéo dài từ ngày 12.11.2026 đến hết ngày 31.12.2026.

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông và giảm thiểu mức độ ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư cùng các đơn vị thi công phải tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp bảo đảm an toàn, lắp đặt hệ thống biển báo hiệu, biển chỉ dẫn từ xa, chóp nón, đèn cảnh báo và bố trí lực lượng hướng dẫn, phân luồng, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát giao thông, chính quyền địa phương.

Đồng thời, các đơn vị liên quan phải thường xuyên theo dõi tình hình giao thông thực tế trên tuyến, phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông để thông tin rộng rãi cho người dân chủ động lịch trình, kịp thời xử lý các sự cố phát sinh nhằm duy trì giao thông thông suốt trong suốt thời gian thi công dự án.