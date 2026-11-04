Người dân đảo Hòn Chuối tham gia bầu Trưởng ấp

Tổ bầu cử và cử tri kiểm tra thùng phiếu trước khi tiến hành bỏ phiếu.

Có 61 cử tri đang sinh sống trên đảo tham gia bỏ phiếu, trực tiếp lựa chọn người đại diện cho cộng đồng dân cư.

Công tác tổ chức được triển khai đúng trình tự, quy định; khu vực bỏ phiếu được bố trí chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Cử tri đảo Hòn Chuối bỏ phiếu bầu Trưởng ấp Biển Tây nhiệm kỳ 2026-2031.

Riêng những cử tri đang lao động, sinh sống trên các lồng bè nuôi thuỷ sản, không có điều kiện đến điểm bỏ phiếu, Tổ bầu cử mang thùng phiếu phụ đến tận nơi để bà con thực hiện quyền bầu cử.

Tổ bầu cử mang thùng phiếu phụ đến tận bè nuôi cá để bà con bỏ phiếu, tạo điều kiện cho mọi cử tri được thực hiện quyền bầu cử Trưởng ấp.

Thông qua cuộc bầu cử, cử tri lựa chọn người có uy tín, trách nhiệm, đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của cộng đồng dân cư, qua đó phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, xây dựng khối đoàn kết và nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở.

Theo kế hoạch, ngày 8/11, các ấp còn lại trên địa bàn xã Sông Đốc sẽ đồng loạt tổ chức bầu Trưởng ấp nhiệm kỳ 2026-2031./.