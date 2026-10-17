Người dân dành ngày nghỉ cuối tuần đến dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM

Có mặt từ 7 giờ, ông Đào Duy Minh (ngụ phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM) đưa 4 người con đến thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ vừa được an táng. Con lớn của ông đang học lớp 12, hai con sinh đôi học lớp 9, con nhỏ nhất học lớp 3.

Ông Minh cho biết, ngày 14-10, các con phải đi học nên chưa thể đến viếng. Đợi đến thứ bảy, khi các con được nghỉ, ông cùng gia đình đến nghĩa trang.

Ông Đào Duy Minh đưa 4 người con đến thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ vừa được an táng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thường xuyên theo dõi thông tin về Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ông Minh cho biết, sau lễ viếng, truy điệu và an táng ngày 14-10, ông vẫn tiếp tục dõi theo công tác tìm kiếm, quy tập. Với ông, đưa các con đến nghĩa trang là cách giáo dục lòng yêu nước, giúp các con hiểu và biết ơn những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

“Tôi thường xuyên đưa các con đến thắp hương tại các nghĩa trang liệt sĩ. Năm ngoái, gia đình đến dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương ở Côn Đảo và dự định năm sau đưa các con đến Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn”, ông Minh chia sẻ.

Ông Minh và các con thắp hương tại phần mộ tập thể 33 liệt sĩ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Cùng vợ và con gái đến dâng hương, cựu chiến binh Hồ Văn Lộc không giấu được xúc động khi nhắc đến những đồng đội đã ngã xuống. Ông cho biết, ngày 14-10, gia đình mang theo nhành hoa trắng đến tiễn đưa các liệt sĩ tại Công viên Lê Văn Tám. Ngày 15-10, cả nhà đến nghĩa trang thắp hương và sáng nay tiếp tục quay lại.

Ông Hồ Văn Lộc cùng con gái thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ông Lộc bày tỏ, nhiều liệt sĩ khi lên đường mới ở tuổi mười tám, đôi mươi, biết có thể hy sinh nhưng vẫn sẵn sàng chiến đấu vì Tổ quốc. Nhìn đông đảo thanh niên đến tiễn đưa các liệt sĩ trong ngày tổ chức lễ, rồi tiếp tục đến nghĩa trang dâng hương, ông mừng vì thế hệ trẻ luôn ghi nhớ công ơn những người đi trước.

Chị Phạm Thị Cẩm Ly (sinh năm 2001) dành ngày nghỉ thứ bảy đến Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM thắp hương. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo ông Lộc, Chiến dịch 500 ngày đêm có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác đền ơn đáp nghĩa, đáp ứng mong mỏi của những gia đình liệt sĩ sau gần 60 năm chờ đợi.

Đoàn thanh niên Tòa án nhân dân khu vực 16 - TPHCM đến nghĩa trang thắp hương sáng 17-10. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trong dòng người đến viếng sáng cùng ngày có đoàn 40 nữ cán bộ, người lao động của Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí. Chị Trần Thị Vân Anh cho biết, nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, Ban Nữ công tổng công ty tổ chức chuyến về nguồn, chọn Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM làm điểm đến để dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

Đoàn nữ cán bộ, người lao động Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM

Theo chị Vân Anh, sau khi theo dõi lễ viếng, truy điệu và an táng, các chị em đều mong được đến tận nơi thắp hương. Chứng kiến đông đảo người dân dành thời gian cuối tuần đến viếng trong không khí trang nghiêm, các thành viên trong đoàn xúc động, thành kính bày tỏ lòng biết ơn những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nhiều gia đình đưa con nhỏ đến nghĩa trang thắp hương. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Anh Toàn từ TP Đà Nẵng vào TPHCM thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ. Ảnh: THU HOÀI

Gần trưa, dòng người vẫn nối nhau đến Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM thắp hương tri ân. Ảnh: THU HOÀI

Nhân viên quản trang dọn dẹp khuôn viên Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG