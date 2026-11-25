Biển báo lắp đặt khu vực vùng phát thải thấp được thí điểm thực hiện tại thành phố Hà Nội. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Từ ngày 1/7/2026, Hà Nội bắt đầu thí điểm vùng phát thải thấp tại một số khu vực thuộc Vành đai 1, trong đó được áp dụng theo từng vùng, từng nhóm phương tiện và từng khung giờ.

Cùng với việc đảm bảo hạ tầng kỹ thuật và lộ trình thực hiện rõ ràng, đến nay, đa số người dân dần quen với các quy định mới và bắt đầu chuyển sang đi bộ hoặc sử dụng phương tiện xanh để đi vào khu vực thí điểm trên.

Nhiều công cụ quản lý vùng phát thải thấp

Theo Nghị quyết số 57/2025/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, vùng phát thải thấp là khu vực được xác định để hạn chế các phương tiện giao thông gây ô nhiễm môi trường nhằm cải thiện chất lượng không khí. Thành phố triển khai mô hình này theo lộ trình, xác định cụ thể phạm vi, đối tượng, thời gian và mức độ hạn chế phương tiện.

Trong đó, từ ngày 1/7-31/12/2026, khu vực 1 (vùng lõi thí điểm) bên trong đường bao khu vực phố đi bộ và chợ đêm phường Hoàn Kiếm (12 tuyến phố bao quanh gồm: Tràng Tiền-Hàng Khay-Lê Thái Tổ-Hàng Đào-Hàng Ngang-Hàng Buồm-Mã Mây-Hàng Bạc-Hàng Mắm-Nguyễn Hữu Huân-Lý Thái Tổ-Ngô Quyền), diện tích 0,45km², chu vi 3,2km; dân số khoảng 20.000 người.

Theo phương án đang thực hiện, tại khu vực 1, các xe môtô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch không kinh doanh trên nền tảng ứng dụng bị cấm lưu thông từ 18h-24h thứ Sáu và từ 6h-24h thứ Bảy, Chủ Nhật.

Sau gần 5 tháng triển khai, đến nay, đa số người dân dần quen với các quy định mới và bắt đầu chuyển sang đi bộ hoặc sử dụng phương tiện xanh để đi vào khu vực thí điểm.

Vào những ngày cuối tuần, lực lượng chức năng bắt đầu có mặt tại các vị trí chốt để chuẩn bị thiết lập vùng phát thải thấp, bố trí rào chắn và biển báo cấm phương tiện. Người dân đi xe từ bên ngoài muốn vào bên trong khu vực vùng phát thải thấp sẽ được hướng dẫn gửi xe tại các điểm trông giữ. Đối với người dân có nhà ở trong khu vực trên, bảo vệ tại các chốt sẽ yêu cầu xuống xe, tắt máy dắt bộ vào nhà.

Nhiều người dân đã lựa chọn đến phố đi bộ Hồ Gươm để vui chơi, tận hưởng không khí của những ngày cuối tuần. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Thường xuyên đưa con lên phố đi bộ Hồ Gươm vào những ngày cuối tuần, chị Nguyễn Thị Phương Thảo (phường Tương Mai) cho biết người dân đều tự giác thực hiện theo quy định, không gian xung quanh giảm tiếng ồn do xe cộ, không khí trong lành, giảm ô nhiễm môi trường.

"Vùng phát thải thấp giúp các tuyến phố trở nên thông thoáng, việc thí điểm cấm xe theo phạm vi và thời gian là tín hiệu tích cực từ thành phố nhằm đem lại môi trường sống văn minh, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển giao thông công cộng và chuyển đổi phương tiện xanh," chị Thảo chia sẻ.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, tại khu vực 1 đã cắm các biển báo và hạ tầng phân luồng giao thông theo quy định cho khu vực phát thải thấp gồm: 33 biển khu vực thí điểm vùng phát thải thấp; 23 biển cấm xe trên 16 chỗ cùng với 46 biển phụ (cấm chính và cấm rẽ); 43 vị trí trạm sạc, 174 cổng sạc; 44 vị trí trạm sạc tích hợp tủ đổi pin tại các vị trí công cộng; 68 vị trí với 141 tủ đổi pin; 100% tuyến xe buýt hoạt động trong vùng phát thải thấp sử dụng phương tiện xanh.

Ông Đào Duy Phong, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết Hà Nội là địa phương được ghi nhận đã ban hành chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch, đồng thời khuyến khích sử dụng giao thông công cộng, theo Nghị quyết số 68/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026.

Mở rộng vùng phát thải thấp

Theo phương án do Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất, từ ngày 1/1/-31/12/2027, vùng phát thải thấp giai đoạn 2 sẽ được mở rộng lên khoảng 5,7km2, chia thành 3 khu vực thuộc phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam.

Để triển khai mở rộng sang các khu vực thí điểm trong các giai đoạn tiếp theo, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị các Bộ, ban, ngành chủ trì nghiên cứu, ban hành cơ chế giá điện riêng, ưu đãi cho hoạt động sạc điện phương tiện giao thông xanh; hướng dẫn thủ tục đấu nối, vận hành hạ tầng cấp điện cho trạm sạc; nghiên cứu hoàn thiện quy định về thu hồi, tái chế pin xe điện và các loại chất thải phát sinh từ phương tiện giao thông điện; hướng dẫn triển khai các quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển giao thông xanh.

Cơ quan này cũng đề nghị nghiên cứu cơ chế, chính sách ưu đãi về thuế, phí, tín dụng và hỗ trợ tài chính, qua đó khuyến khích người dân, doanh nghiệp chuyển đổi sang phương tiện sử dụng điện, năng lượng xanh và đầu tư phát triển hạ tầng trạm sạc; nghiên cứu cơ chế huy động nguồn lực xã hội hóa, vốn xanh, tín dụng xanh và các nguồn hỗ trợ quốc tế cho phát triển giao thông xanh.

Người dân đã dần quen với quy định thí điểm triển khai vùng phát thải thấp và ủng hộ do giảm tiếng ồn, khói bụi ô nhiễm môi trường. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Sở Xây dựng Hà Nội sẽ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai giải pháp điều phối, phân luồng, quy định khu vực hạn chế phương tiện phát thải cao và tổ chức giao thông phù hợp với lộ trình thực hiện vùng phát thải thấp.

Theo bà Nguyễn Thị Phương Hiền, Phó Giám đốc Học viện Chiến lược, bồi dưỡng cán bộ xây dựng (Bộ Xây dựng), các chính sách bắt đầu chuyển từ định hướng sang triển khai cụ thể. Hà Nội đã xây dựng những công cụ quản lý vùng phát thải thấp, hỗ trợ chuyển đổi phương tiện sạch, phát triển giao thông công cộng và từng bước kiểm soát phương tiện cá nhân tại khu vực trung tâm.

Để tiến tới mục tiêu giao thông vận tải phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050, bà Hiền nhấn mạnh, giai đoạn tiếp theo cần cụ thể hóa lộ trình theo từng nhóm phương tiện, cự ly và địa bàn; đồng bộ đầu tư hạ tầng năng lượng; hoàn thiện cơ chế huy động nguồn lực; nâng cao chất lượng dữ liệu, nhân lực và năng lực theo dõi, đánh giá phát thải./.