Người dân Đà Nẵng đồng lòng hiến đất mở đường

Nhường đất riêng, mở đường chung

Tại cụm Hòa Mỹ, thôn Đại Nghĩa, xã Đại Lộc, nhiều hộ dân chủ động tháo dỡ tường rào, cổng ngõ, bàn giao mặt bằng để triển khai dự án nâng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn. Không khí khẩn trương tại khu dân cư cho thấy sự đồng thuận của người dân đối với công trình được kỳ vọng cải thiện điều kiện đi lại sau nhiều năm tuyến đường xuống cấp.

Gia đình bà Trần Thị Tý, một hộ dân tại cụm Hòa Mỹ, đã bàn giao 40 m2 đất phục vụ dự án. Với bà Tý, việc nhường một phần diện tích đất của gia đình là sự đóng góp thiết thực để cải thiện điều kiện sinh hoạt chung của khu dân cư.

Gia đình bà Trần Thị Tý đã bàn giao 40 m2 đất phục vụ dự án.

“Chúng tôi mong tuyến đường sớm được nâng cấp, không còn cảnh ngập úng, lầy lội, giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn hơn trong mùa mưa. Đường sá khang trang cũng góp phần làm thay đổi diện mạo thôn xóm”, bà Tý chia sẻ.

Ông Thái Ngọc Ôi, Trưởng thôn Đại Nghĩa cho biết, tuyến đường dài gần 700 m, có mặt đường chưa đến 4 m, đã hư hỏng sau thời gian dài sử dụng. Vào mùa mưa, nhiều đoạn thường xuyên đọng nước, lầy lội, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Sau khi được bàn giao mặt bằng, đơn vị thi công nhanh chóng triển khai để sớm nâng cấp tuyến đường, giúp người dân đi lại thuận tiện hơn”, ông Ôi chia sẻ.

Nhiều hộ dân đồng thuận hiến đất, góp phần mở rộng đường giao thông.

Dự án nâng cấp, mở rộng toàn tuyến đường qua cụm Hòa Mỹ được UBND xã Đại Lộc phê duyệt, với tổng mức đầu tư 5 tỷ đồng. Công trình khởi công ngày 16/9/2026, dự kiến hoàn thành sau 6 tháng, đồng thời đầu tư hệ thống mương thoát nước và kết nối với tuyến ĐT609.

Để tạo sự đồng thuận trong giải phóng mặt bằng, cấp ủy, Ban nhân dân và Ban công tác Mặt trận thôn Đại Nghĩa phối hợp với chính quyền địa phương đến từng hộ tuyên truyền, vận động, giải thích lợi ích lâu dài của việc mở rộng đường. Qua đó, 100% hộ dân trong phạm vi ảnh hưởng đã đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Lan tỏa tinh thần hiến đất mở đường

Tại phường Quảng Phú, sự đồng thuận của người dân cũng đang tạo điều kiện triển khai nhiều dự án giao thông. Trong đó, tuyến đường Tam Kỳ - Tam Thanh đi Quốc lộ 40B qua khối phố Phú Bình được người dân kỳ vọng sẽ khắc phục tình trạng mặt đường chật hẹp, xuống cấp và cải thiện kết nối giữa các khu dân cư.

Theo UBND phường Quảng Phú, dự án có chiều dài hơn 1 km, nền đường rộng 8,5 m, tổng mức đầu tư 21,7 tỷ đồng. Trong số 71 hộ dân bị ảnh hưởng, nhiều hộ tự nguyện hiến đất, có trường hợp bàn giao hơn 100 m2 để phục vụ mở rộng tuyến đường.

Đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc triển khai các hạng mục trên mặt bằng được bàn giao.

Bà Trương Thị Diễm, Trưởng Ban công tác Mặt trận khối phố Phú Bình, cho biết tuyến đường đi qua khu vực nhà văn hóa, kết nối với các trục giao thông chính nhưng lâu nay có mặt đường hẹp và xuống cấp nghiêm trọng. Vì vậy, khi dự án được triển khai, người dân bày tỏ sự phấn khởi, sẵn sàng phối hợp với địa phương trong quá trình giải phóng mặt bằng.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quảng Phú, trong 9 tháng đầu năm 2026, địa phương vận động 318 hộ dân tự nguyện hiến tổng cộng 41.834 m2 đất để phục vụ các dự án, với giá trị quy đổi khoảng 19,578 tỷ đồng.

Tính từ đầu năm 2026, toàn phường có 22 dự án liên quan đến hiến đất mở đường. Nhiều tuyến được triển khai hoặc đưa vào kế hoạch thực hiện, trong đó có đường Tam Kỳ - Tam Thanh đi Tân Phú, tuyến kết nối Tam Kỳ - Tam Thanh đi Ngọc Mỹ, các tuyến giao thông từ đường ĐX3 đến kênh Tây, từ ĐX3 đến Làng Hoa Sen và một số tuyến kết nối khu dân cư khác.

Người dân đồng thuận bàn giao đất, tạo mặt bằng thi công mở rộng đường. Ảnh: Duy Quốc.

Theo bà Nguyễn Thị Ly, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quảng Phú, công tác tuyên truyền, vận động được địa phương thực hiện ngay từ giai đoạn đầu của mỗi dự án. Cán bộ trực tiếp gặp gỡ từng hộ để thông tin về chủ trương, trao đổi những vấn đề người dân quan tâm, đồng thời phát huy vai trò của các gia đình có uy tín trong cộng đồng.

Những hộ tiên phong bàn giao đất không chỉ góp phần tạo mặt bằng thi công mà còn tích cực vận động các gia đình lân cận cùng tham gia. Theo bà Ly, sự gương mẫu và tinh thần trách nhiệm của người dân giúp tạo hiệu ứng lan tỏa, tăng sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư.

“Việc người dân đồng thuận hiến đất mở rộng đường góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông, nâng cao chất lượng hạ tầng và đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân”, bà Ly cho biết.