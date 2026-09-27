Người dân đã có thể nhận lương qua VNeID

Theo quy định mới, tài khoản hưởng an sinh xã hội là thông tin định danh trên VNeID cho phép người có danh tính điện tử tích hợp một tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để tiếp nhận các khoản hỗ trợ, lương hưu, trợ cấp an sinh xã hội và những khoản kinh phí hợp pháp khác.

Từ 28/9 có thể nhận lương hưu, trợ cấp và an sinh xã hội qua VNeID.

Điều này có nghĩa VNeID không phải là một loại tài khoản ngân hàng mới. Ứng dụng đóng vai trò nền tảng định danh - nơi người dân có thể tích hợp tài khoản thanh toán hoặc phương thức nhận tiền phù hợp để phục vụ việc chi trả an sinh xã hội.

Nghị định cho phép các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội chi trả lương hưu, trợ cấp và các khoản an sinh xã hội từ ngân sách nhà nước qua chuyển khoản đến tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID.

Như vậy, kể từ ngày quy định có hiệu lực, lương hưu hằng tháng là một trong những khoản tiền có thể được tiếp nhận thông qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID. Bên cạnh lương hưu, tài khoản này còn có thể tiếp nhận các khoản trợ cấp, hỗ trợ an sinh xã hội và những nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định.

Điểm đáng lưu ý là quy định mới không đồng nghĩa mọi người hưởng lương hưu đều bắt buộc phải nhận tiền qua VNeID ngay từ tháng 10/2026. Trường hợp người thụ hưởng chưa tạo lập tài khoản hưởng an sinh xã hội và chưa có văn bản ủy quyền tiếp nhận, các khoản an sinh xã hội vẫn được thực hiện bằng hình thức khác theo quy định hiện hành.

Quy định này nhằm tạo sự linh hoạt trong quá trình triển khai, đặc biệt đối với những người chưa có điều kiện sử dụng phương thức thanh toán số hoặc chưa hoàn tất việc tích hợp tài khoản trên VNeID.

Để bảo đảm việc chi trả đúng người, Nghị định số 320/2026/NĐ-CP quy định mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân chỉ được tích hợp một tài khoản thanh toán hoặc ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để hưởng an sinh xã hội.

Tài khoản được tích hợp phải là tài khoản chính chủ và thông tin phải trùng khớp với thông tin trong tài khoản định danh điện tử. Quy định này nhằm hạn chế tình trạng nhầm lẫn, giả mạo hoặc lợi dụng thông tin định danh để nhận tiền của người khác.

Việc bổ sung tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID được kỳ vọng góp phần hiện đại hóa phương thức chi trả an sinh xã hội, giảm phụ thuộc vào tiền mặt, đồng thời tăng tính thuận tiện, minh bạch và an toàn trong quá trình chuyển tiền đến người thụ hưởng.