Một góc đặc khu Phú Quốc. Ảnh: LÊ TRUNG HIẾU

Tại họp báo quốc tế về Năm APEC 2027 ngày 27/11, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, sự tham gia và đồng hành của người dân là yếu tố quan trọng góp phần vào thành công của sự kiện.

Việt Nam mong muốn người dân tham gia APEC 2027 với tinh thần là chủ thể kiến tạo. Mỗi người dân có thể trở thành một đại sứ văn hóa, đại sứ hữu nghị, thể hiện tình cảm chân thành, sự thân thiện và hiếu khách với bạn bè quốc tế.

Bên cạnh các hoạt động chính thức, trong năm APEC 2027 dự kiến tổ chức nhiều chương trình giao lưu nhân dân, nghệ thuật, văn hóa, thể thao và kết nối giữa người dân các nền kinh tế thành viên.

Đối với Phú Quốc, nơi diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, các hoạt động văn hóa, quảng bá di sản, du lịch, ẩm thực và giao lưu quốc tế sẽ góp phần giới thiệu những nét đặc sắc của Việt Nam.

Sự hưởng ứng của người dân, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức xã hội sẽ góp phần xây dựng hình ảnh Phú Quốc nói riêng, An Giang nói chung thân thiện, văn minh, giàu bản sắc và hội nhập.