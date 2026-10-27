Người dân cung cấp thông tin, tìm thấy hài cốt liệt sĩ cùng di vật ở Huế

Ngày 27/10, từ thông tin do ông Phạm Ngọc Minh (SN 1958, nhân viên bảo vệ rừng Công ty Nam Hoà, thường trú tại thôn An Hoà, xã Lộc An) cung cấp, Đội 192, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Huế phối hợp tìm kiếm, cất bốc, quy tập 1 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Tằm Búng Binh, trong khu rừng tràm.

Cán bộ Đội 192 tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Lê Sáu.

Theo Bộ CHQS TP Huế, nơi đây trong chiến tranh là nghĩa trang chôn cất tập trung của các đơn vị chiến đấu ở khu vực Núi Bông, Núi Nghệ và Điểm cao 303 (thuộc huyện Phú Lộc cũ). Sau giải phóng, địa phương có tổ chức tìm kiếm, quy tập nhưng chưa hết, vẫn còn nhiều hài cốt liệt sĩ.

Hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực trên được bọc trong tấm tăng bộ đội. Hài cốt còn 25 chiếc răng, trong đó hàm răng trên còn nguyên vẹn; nhiều đoạn xương cánh tay, xương đùi, xương cẳng tay dài từ 11-27cm cùng nhiều mảnh xương vỡ vụn.

Hài cốt liệt sĩ được di chuyển để đưa về phòng thờ để bảo quản, hương khói. Ảnh: Lê Sáu.

Các di vật được tìm thấy gồm một thắt lưng, một đôi dép cao su, một đôi tất, một bàn chải đánh răng màu đỏ, một chiếc lược, 25 cúc áo, quần và một tấm tăng.

Đội 192 phối hợp với địa phương lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN, phục vụ xác định danh tính liệt sĩ. Hài cốt được đưa về phòng thờ thuộc Ban CHQS xã Lộc An để bảo quản, hương khói, chờ tổ chức lễ truy điệu và an táng theo quy định.

Lãnh đạo Bộ CHQS TP Huế cùng chính quyền địa phương nắm thêm thông tin từ các nhân chứng. Ảnh: Lê Sáu.

Kiểm tra tại hiện trường, Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ CHQS TP Huế gửi lời cảm ơn các nhân chứng đã cung cấp thông tin. Đồng thời, yêu cầu Đội 192 tiếp tục phối hợp với các nhân chứng mở rộng phạm vi tìm kiếm, huy động thêm lực lượng, phương tiện tổ chức đào tìm, phấn đấu quy tập thêm nhiều hài cốt liệt sĩ trong những ngày tới.