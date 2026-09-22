Người dân cù lao phấn khởi chờ giây phút khánh thành cầu Kinh Ngay

Sáng 22/9, Báo Xây dựng phối hợp UBND xã Cái Ngang (tỉnh Vĩnh Long) tổ chức lễ khánh thành công trình cầu Kinh Ngay, nối cù lao Kinh Ngay (ấp Tân Lộc) với bờ đất liền (ấp Hậu Lộc).

Đây là công trình do Chương trình Chung tay vì An toàn giao thông của Báo Xây dựng tài trợ với mục tiêu giúp bà con đi lại thuận tiện, an toàn hơn, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Từ sớm, người dân đã có mặt, háo hức chờ đợi giây phút khánh thành.

Bà Huỳnh Thị Lệ Hằng (75 tuổi, ngụ cù lao Kinh Ngay) không giấu được xúc động: "Cuối cùng thì niềm mong ước cũng thành hiện thực. Tôi vui lắm, như trẻ ra thêm 5 tuổi".

"Ngày xưa, đi đứng khó khăn lắm, chúng tôi luôn hy vọng có được cây cầu, nhiều người đến, rồi đi. Chỉ có lần này, Báo Xây dựng đã đến, giúp ước mơ của bà con chúng tôi thành sự thật. Chúng tôi rất vui mừng. Từ nay con em đi lại thuận lợi hơn" ông Võ Văn Cây (75 tuổi, ngụ cù lao Kinh Ngay) phấn khởi.

Cầu Kinh Ngay được xây dựng với tổng chiều dài 73m, chiều rộng 3m, tải trọng 3 tấn, nối liền 2 ấp Hậu Lộc và Tân Lộc với tổng kinh phí thực hiện 1.977.800.000 đồng.

Từ hôm nay, người dân cù lao Kinh Ngay sẽ có một ngày đặc biệt. Không còn cảnh đứng bên này bờ nhìn sang bên kia, không còn những chuyến xuồng phải chờ con nước lên xuống. Một nhịp cầu bê tông kiên cố sẽ chính thức nối cù lao Kinh Ngay với đất liền.