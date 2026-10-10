Người dân còn bỡ ngỡ trong ngày đầu phân luồng giao thông

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc, sáng cùng ngày, đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn qua phường Bến Thành, được tổ chức lưu thông một chiều theo hướng từ đường Cao Thắng đến đường Huyền Trân Công Chúa. Lực lượng Cảnh sát giao thông, thanh niên xung phong và đơn vị thi công có mặt từ sớm để hướng dẫn phương tiện, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Đường Nguyễn Thị Minh Khai được tổ chức lưu thông một chiều theo hướng từ đường Cao Thắng đến đường Huyền Trân Công Chúa.

CSGT và lực lượng TNXP đứng điều tiết giao thông.

Sau khi điều chỉnh, các phương tiện trên đường Nguyễn Thị Minh Khai di chuyển tương đối trật tự, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng. Một số thời điểm, lượng xe tập trung đông tại các giao lộ nhưng chưa xảy ra ùn tắc kéo dài.

Anh Hoàng, ngụ phường Bến Thành, cho biết do phương án phân luồng mới được áp dụng trong ngày đầu nên người dân chưa kịp thích nghi, nhất là những người thường xuyên di chuyển theo lộ trình cũ.

TP Hồ Chí Minh điều chỉnh giao thông nhiều tuyến đường từ ngày 10/10

Từ ngày 10/10, TP Hồ Chí Minh điều chỉnh tổ chức giao thông trên một số tuyến đường và giao lộ để phục vụ thi công dự án tuyến đường sắt đô thị số 2 (Bến Thành – Tham Lương). Người dân cần lưu ý hướng lưu thông và các lộ trình thay thế để chủ động di chuyển.

Tại đường Cách Mạng Tháng Tám, đoạn từ đường Nguyễn Du đến đường Nguyễn Thị Minh Khai được tổ chức lưu thông một chiều theo hướng từ Nguyễn Du đến Nguyễn Thị Minh Khai để phục vụ thi công khu vực nhà ga ST02, thuộc tuyến metro số 2. Các phương tiện lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng Tám không được rẽ phải vào đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Nhiều người đi xe máy tỏ ra lúng túng trong ngày đầu phân luồng giao thông.

Giao thông tại một số thời điểm đông, di chuyển khó khăn.

Trong buổi sáng, khi phương án tổ chức giao thông mới được triển khai, một số người đi đường vẫn di chuyển theo thói quen cũ, rẽ phải vào đường Nguyễn Thị Minh Khai hoặc đi thẳng về đường Nguyễn Du, khiến giao thông tại một số thời điểm gặp khó khăn. Lực lượng chức năng đã hướng dẫn, điều tiết phương tiện để hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại.

Có nhà trên đường Cách Mạng Tháng Tám, anh Thức, ngụ phường Bến Thành, cho rằng cần thêm thời gian để đánh giá tình hình giao thông, nhất là tại khu vực giao lộ với đường Nguyễn Thị Minh Khai. Việc rào chắn phục vụ thi công metro số 2 cũng ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt của gia đình và hoạt động kinh doanh tại khu vực.

Giao thông trên đường Cách Mạng Tháng Tám nhiêu nơi ổn định, thông thoáng.

Tuy nhiên, anh Thức cho biết, trước khi triển khai, đơn vị thực hiện dự án đã đến từng nhà thông tin về phương án thi công, tổ chức giao thông và hướng dẫn người dân. “Vì sự phát triển của Thành phố, người dân chấp nhận thiệt thòi một chút vì lợi ích chung”, anh Thức chia sẻ.

Tại ngã tư Bảy Hiền (phường Bảy Hiền), giao thông trong ngày đầu áp dụng phương án mới cơ bản thông suốt, chưa ghi nhận tình trạng ùn ứ kéo dài. Khu vực giao lộ Trường Chinh - Cách Mạng Tháng Tám - Lý Thường Kiệt - Hoàng Văn Thụ được điều chỉnh hướng lưu thông để phục vụ thi công nhà ga ST07.

Giao thông qua khu vực ngã tư Bảy Hiền ổn định.

Theo phương án mới, phương tiện từ đường Trường Chinh chỉ được rẽ phải vào đường Lý Thường Kiệt hoặc rẽ trái vào đường Hoàng Văn Thụ, không được đi thẳng qua đường Cách Mạng Tháng Tám. Trong khi đó, phương tiện từ đường Cách Mạng Tháng Tám phải rẽ phải vào đường Hoàng Văn Thụ. Do chưa quen với hướng lưu thông và hệ thống rào chắn mới, một số người đi đường còn lúng túng khi đến nút giao.

Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh, việc triển khai thi công tuyến metro số 2 sẽ kéo theo điều chỉnh tổ chức giao thông tại nhiều trục đường lớn, ảnh hưởng nhất định đến hoạt động đi lại, sinh hoạt và kinh doanh của người dân.

Ông Phan Công Bằng, Trưởng ban Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh, cho biết quá trình rào chắn, phân luồng giao thông để thi công các công trình ngầm sẽ tác động không nhỏ đến đời sống người dân. Tuy nhiên, người dân thành phố đã chia sẻ, đồng hành với dự án, phối hợp bàn giao mặt bằng và chấp nhận việc rào chắn trước nhà, trường học.

Nhiều vị trí nhà ga ngầm của tuyến metro số 2 trên trục đường Cách Mạng Tháng 8 được rào chắn để chuẩn bị thi công.

Theo ông Phan Công Bằng, sự đồng hành của người dân là động lực, đồng thời đặt ra trách nhiệm lớn hơn đối với các đơn vị trong quá trình triển khai dự án, bảo đảm tiến độ và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt của cộng đồng.

Tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) dài khoảng 11,3 km, gồm 10 nhà ga ngầm, 1 nhà ga trên cao và 1 depot. Hiện thành phố đang triển khai thi công tại một số nhà ga trên tuyến, đồng thời tổ chức rào chắn, phân luồng giao thông tại các khu vực phục vụ xây dựng nhà ga ngầm, trong đó có ST02 tại Công viên Tao Đàn và ST07 tại ngã tư Bảy Hiền.

Thi công tường vây nhà ga Công viên Lê Thị Riêng.

Theo kế hoạch, máy đào hầm TBM dự kiến được đưa về Việt Nam vào tháng 6/2027 để lắp ráp, chuẩn bị thi công hầm trong quý III/2027. Đoàn tàu đầu tiên dự kiến được đưa về nước trong năm 2028 để thử nghiệm. Dự án đặt mục tiêu hoàn thành kết cấu vào năm 2029 và đưa vào khai thác thương mại cuối năm 2030.

Trong thời gian đầu điều chỉnh giao thông, người dân cần chú ý hệ thống biển báo, hướng dẫn tại các khu vực rào chắn, chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp và chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn, hạn chế ùn tắc.