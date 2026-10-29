Người dân Cô Tô kiến nghị sửa cầu đường, lắp đèn chiếu sáng

Đại biểu tham dự đối thoại.

Người dân kiến nghị nhiều nội dung quan trọng.

Tại hội nghị, đại biểu được nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2026, nhiệm vụ những tháng cuối năm và kết quả thực hiện các quy định về trách nhiệm tiếp dân, đối thoại với nhân dân, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Người dân đề nghị địa phương quan tâm sửa chữa, nâng cấp cầu đường để bảo đảm đi lại an toàn; lắp đặt, sửa chữa hệ thống chiếu sáng trên các tuyến đường nhằm góp phần bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, người dân kiến nghị tăng cường hướng dẫn thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục trực tuyến, để nắm rõ quy trình, thành phần hồ sơ và cách thực hiện, giảm thời gian đi lại.

Các ý kiến được lãnh đạo chính quyền và các phòng chuyên môn tiếp thu, giải đáp theo thẩm quyền. Những nội dung cần xem xét thêm được ghi nhận để tiếp tục rà soát, tìm hướng giải quyết phù hợp với điều kiện thực tế địa phương.