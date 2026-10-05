Người dân có thể phản ánh, tố giác tin giả qua VneID từ ngày 5/10/2026
Việc báo tin, tố giác, phản ánh thông tin có dấu hiệu giả, sai sự thật được thực hiện thông qua liên hệ trực tiếp, đường dây nóng; qua cổng thông tin điện tử của các cơ quan; qua ứng dụng VNeID.
Theo Nghị định 328/2026/NĐ-CP của Chính phủ, từ 5/10/2026, việc báo tin, tố giác, phản ánh thông tin có dấu hiệu giả, sai sự thật được thực hiện thông qua liên hệ trực tiếp, đường dây nóng; qua cổng thông tin điện tử của các cơ quan, bộ, ban, ngành; qua ứng dụng VNelD hoặc gửi văn bản đến các cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/nguoi-dan-co-the-phan-anh-to-giac-tin-gia-qua-vneid-tu-ngay-5102026-post1140112.vnp