Người dân có thể nhận thông báo phạt nguội và quét mã QR nộp phạt qua VNeTraffic mà không cần đến trụ sở công an

Cảnh sát giám sát hệ thống camera AI. Ảnh: TTXVN

Tối 18.10, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, căn cứ vào dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) được Chính phủ trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI, đơn vị đã dự kiến mô hình xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trên môi trường điện tử.

Quy trình này giúp người vi phạm hoàn toàn thực hiện trên VNeTraffic - ứng dụng điện tử do Bộ Công an cung cấp mà không phải đi tới trụ sở CSGT nơi sinh sống hoặc nơi phát hiện vi phạm, nhất là với các vi phạm được phát hiện qua hệ thống thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, hệ thống camera giám sát.

Theo quy trình dự kiến, hệ thống thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, hệ thống camera giám sát phát hiện vi phạm và gửi về hệ thống cơ sở dữ liệu vi phạm. CSGT có dữ liệu điện tử về vi phạm sẽ tiến hành xác minh các thông tin liên quan như chủ xe, đăng ký, kiểm định xe, bảo hiểm... rồi gửi thông báo vi phạm tới chủ xe qua ứng dụng VNeTraffic.

Lúc này, chủ xe có 2 lựa chọn. Nếu đồng ý với vi phạm thì sẽ thực hiện xác nhận. Cảnh sát giao thông sau đó sẽ ra quyết định xử phạt và gửi cho người vi phạm thông qua VNeTraffic (bao gồm mã QR nộp phạt). Người vi phạm sau đó sẽ quét mã QR nộp phạt. Biên lai, kết quả nộp phạt sẽ được đồng bộ tự động về phần mềm xử lý vi phạm để cập nhật, lưu trữ.

Trường hợp không đồng ý với vi phạm do thông tin vi phạm không chính xác, chủ xe không phải lái xe, không xác định được lái xe… CSGT sẽ tiếp nhận thông tin và xác minh, làm rõ lái xe vi phạm và gửi thông tin vi phạm tới tài khoản VNeTraffic của lái xe.

Toàn bộ quy trình này sẽ giúp người dân chủ động trong việc tiếp nhận thông tin vi phạm. Qua đó, giải pháp này giúp hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp, đi lại, giảm chi phí, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục nộp phạt và công khai minh bạch việc xử lý vi phạm.