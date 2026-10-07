Người dân có nhà nhưng chưa có sổ đỏ tại Hà Nội nhận tin vui trong năm 2026

Nhằm số hóa và rút gọn thủ tục đất đai, giảm các bước trung gian và số lần người dân phải trực tiếp đến cơ quan hành chính, UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt đề án "Sổ đỏ trao tay".

Theo đề án "Sổ đỏ trao tay" sẽ triển khai thực hiện 2 nội dung chính. Nội dung thứ nhất là đính chính giấy chứng nhận đã cấp do cơ quan Nhà nước có sai sót về thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thông tin thửa đất. Thủ tục này sẽ chuyển từ dịch vụ công trực tuyến một phần sang trực tuyến toàn trình; người dân nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công quốc gia và được miễn phí, lệ phí.

Nội dung thứ hai liên quan đến chỉnh lý, đăng ký biến động và cấp giấy chứng nhận đối với phần diện tích còn lại sau giải phóng mặt bằng. Khi Nhà nước thu hồi một phần thửa đất, đơn vị thực hiện giải phóng mặt bằng sẽ chuẩn hóa, chuyển dữ liệu trực tiếp cho cơ quan đăng ký đất đai. Cơ quan có thẩm quyền sau đó căn cứ kết quả rà soát để đăng ký biến động, xác nhận thay đổi, chỉnh lý hoặc cấp giấy chứng nhận mới cho phần diện tích còn lại theo từng trường hợp.

Quy trình này nhằm liên thông dữ liệu giữa khâu giải phóng mặt bằng và đăng ký đất đai, hạn chế việc người dân phải tự thu thập, kê khai lại những tài liệu đã có. Thời gian xử lý dự kiến giảm khoảng 4 giờ mỗi hồ sơ, tương ứng chi phí thời gian khoảng 220.000 đồng.

Trong thời gian thực hiện đề án, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan sẽ tiếp nhận, xử lý hồ sơ thực tế, khai thác dữ liệu và ghi nhận các điểm nghẽn. Sau thí điểm, thành phố sẽ đánh giá hiệu quả, tính phù hợp pháp lý và khả năng kết nối dữ liệu để xem xét áp dụng với các thủ tục đất đai khác. Đề án được thí điểm từ thời điểm phê duyệt đến hết ngày 31/12.