Người dẫn chương trình trẻ các nước ASEAN cùng sáng tạo với AI

Thay vì tranh luận bỏ hay giữ điểm cộng IELTS, các chuyên gia cho rằng việc quan trọng hơn đó là đảm bảo công bằng trong cơ hội học tập tiếng Anh cho mọi học sinh. Đây cũng là giải pháp quan trọng để tiến tới đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.