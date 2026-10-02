Người dẫn chương trình trẻ các nước ASEAN cùng sáng tạo với AI
30 người dẫn chương trình cùng các đại diện thanh niên trẻ đến từ Trung Quốc và 11 quốc gia ASEAN, trong đó có Việt Nam, vừa tham gia Trại sáng tạo MC trẻ Trung Quốc – ASEAN 2026, trải nghiệm một tuần tại Nam Ninh và Bắc Kinh. Qua AI và công nghệ nghe nhìn, các bạn trẻ cùng khám phá cách công nghệ đang tạo ra những phương thức mới để kể chuyện, kết nối văn hóa và thúc đẩy hợp tác khu vực.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nguoi-dan-chuong-trinh-tre-cac-nuoc-asean-cung-sang-tao-voi-ai-420347.htm