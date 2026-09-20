Người dân chung tay làm đẹp mùa Festival

Ông Nguyễn Tín, ở phường Lâm Viên - Đà Lạt trồng và chăm sóc hoa, cây cảnh trong khuôn viên nhà

Từ mỗi gia đình

Ở phường Lâm Viên - Đà Lạt, hoa hiện diện không chỉ trong những vườn sản xuất mà còn trong khuôn viên của nhiều gia đình. Gia đình ông Nguyễn Tín là một trong những hộ duy trì việc trồng hoa nhiều năm nay. Những chậu hoa, cây cảnh được chăm sóc thường xuyên, tạo nên khoảng không gian xanh, nhiều màu sắc ngay trong khuôn viên nhà.

Ông Nguyễn Tín cho biết, mỗi ngày, ông đều dành một khoảng thời gian để chăm sóc hoa, cây cảnh trong khuôn viên gia đình. Đây cũng là thú vui vừa giúp không gian sống thêm xanh, đẹp vừa tạo cảm giác thư thái.

Người dân tổ dân phố Nguyên Tử Lực 2, phường Lâm Viên - Đà Lạt chung tay dọn dẹp vệ sinh, chăm sóc tuyến đường hoa trên địa bàn

Từ những khu vườn gia đình, phong trào trồng hoa đang từng bước lan tỏa ra cộng đồng. Không cần diện tích lớn, một khoảng sân, hàng rào hay vài chậu hoa trước nhà cũng có thể góp thêm màu sắc cho không gian sống. Khi mỗi gia đình cùng chung tay, những khoảng xanh nhỏ sẽ kết nối thành cảnh quan chung của khu dân cư.

Tại tổ dân phố Nguyên Tử Lực 2, phường Lâm Viên - Đà Lạt tinh thần này được thể hiện rõ qua tuyến đường hoa trên đường Nguyên Tử Lực. Trên tuyến đường dài khoảng 800 m, những chậu cúc thân gỗ, ngọc thảo được trồng, bố trí dọc hai bên đường, tạo cảnh quan sáng, xanh và nhiều màu sắc.

Để tuyến đường luôn sạch đẹp, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể của tổ dân phố cùng tham gia quản lý, vận động người dân chăm sóc tuyến đường. Cứ 2 tuần một lần, vào ngày Chủ nhật, người dân lại cùng nhau ra tuyến đường để làm cỏ, chăm hoa, chỉnh trang cảnh quan.

Các địa phương khu vực trung tâm Lâm Đồng tập trung chỉnh trang những tuyến đường, khu vực công cộng, xây dựng thêm các không gian hoa phù hợp với cảnh quan đô thị

Bà Phạm Thị Huyền, Tổ trưởng Tổ dân phố Nguyên Tử Lực 2 cho biết, tổ dân phố hiện có 713 hộ, với 3.381 nhân khẩu. Việc lựa chọn đường Nguyên Tử Lực để xây dựng tuyến đường hoa xuất phát từ mong muốn tạo một tuyến đường sạch, không rác, có hoa và cây cảnh được chăm sóc thường xuyên.

“Chúng tôi vận động người dân cùng tham gia, nhà có điều kiện thì trồng hoa, góp công chăm sóc. Mục tiêu là giữ tuyến đường sạch đẹp và từng bước xây dựng thêm nhiều mô hình để người dân cùng hưởng ứng”, bà Huyền cho biết.

Từ tuyến đường Nguyên Tử Lực, tổ dân phố tiếp tục vận động các hộ dân trồng hoa trong khuôn viên gia đình, giữ gìn vệ sinh môi trường và cùng chăm sóc cảnh quan chung. Cách làm này góp phần đưa việc trồng hoa, giữ gìn môi trường trở thành hoạt động thường xuyên của cộng đồng.

Cùng làm đẹp Lâm Đồng đón Festival Hoa 2026

Festival Hoa Đà Lạt - Lâm Đồng lần thứ XI năm 2026 được tổ chức với quy mô cấp tỉnh và nhiều hoạt động hưởng ứng diễn ra trong năm, cao điểm vào cuối tháng 12. Trong đó, chiến dịch “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh chào mừng Festival Hoa Đà Lạt - Lâm Đồng lần thứ XI” được triển khai từ tháng 6/2026 đến hết tháng 1/2027, tạo thành một hoạt động xuyên suốt trước, trong và sau Festival.

Các đơn vị, doanh nghiệp cùng tham gia trồng, chăm sóc hoa, cây xanh, giữ gìn vệ sinh môi trường tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp

Không gian Festival vì thế không chỉ được tạo nên tại các địa điểm tổ chức sự kiện mà còn từ chính những con đường, khu dân cư, trường học, cơ quan, doanh nghiệp và mỗi gia đình. Mỗi chậu hoa được chăm sóc, mỗi tuyến đường được giữ gìn sạch đẹp đều góp thêm một nét đẹp cho địa phương.

Tại khu vực trung tâm Lâm Đồng, các địa phương đang tập trung chỉnh trang tuyến đường, khu vực công cộng, điểm du lịch, đồng thời rà soát, xây dựng thêm các không gian hoa phù hợp với cảnh quan đô thị. Người dân và doanh nghiệp được vận động cùng tham gia trồng hoa trước nhà, chăm sóc cây xanh, giữ gìn vệ sinh môi trường.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp và khu dân cư triển khai những mô hình phù hợp với điều kiện thực tế như “Tuyến đường hoa”, “Ngõ hoa”, “Trường học xanh”, “Cơ quan, đơn vị, khu dân cư xanh - sạch - đẹp”. Những mô hình này không chỉ góp phần tạo cảnh quan phục vụ Festival mà còn hướng đến việc duy trì không gian xanh lâu dài.

Cùng với đó, các cuộc thi như “Nhà đẹp - vườn xinh đón Festival”, “Khu phố nở hoa”, “Vườn hoa cộng đồng - sắc màu Lâm Đồng” được tổ chức, khuyến khích người dân chủ động làm đẹp nơi mình sinh sống. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, đoàn thể và trường học được kêu gọi đồng hành thông qua hỗ trợ cây giống, vật tư, tổ chức các hoạt động tình nguyện trồng cây, chăm sóc hoa.

Du khách thích thú chụp ảnh cùng hàng rào hoa, cây cảnh trước nhà người dân tại phường Cam Ly - Đà Lạt

Tại các đô thị, khu dân cư và điểm du lịch, việc chỉnh trang cảnh quan, bổ sung hoa, cây xanh được gắn với giữ gìn vệ sinh môi trường và xây dựng nếp sống văn minh. Điều đáng nói là hoạt động này không chỉ diễn ra trong thời gian cao điểm của Festival mà được hướng tới duy trì thường xuyên, để sắc hoa trở thành một phần của đời sống hằng ngày.

Festival Hoa Đà Lạt - Lâm Đồng lần thứ XI đang đến gần. Cùng với công tác chuẩn bị các chương trình, sự kiện, việc chỉnh trang cảnh quan, trồng và chăm sóc hoa, cây xanh đang tạo thêm không khí hướng về Festival trong cộng đồng.

Từ mỗi gia đình đến từng khu dân cư, sự chung tay của người dân sẽ góp phần đưa sắc hoa hiện diện rộng hơn trong đời sống. Những con đường sạch đẹp, những khu phố ngập sắc hoa, những khuôn viên gia đình được chăm chút sẽ cùng tạo nên một Lâm Đồng xanh, sạch, đẹp, thân thiện và giàu sức sống, sẵn sàng chào đón du khách về với mùa Festival Hoa năm 2026.