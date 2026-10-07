Người dân chú ý mức phạt mới nhất liên quan đến đăng ký cư trú

Không đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú... người dân có thể bị phạt.

Nghị định 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ đã nêu rõ các hành vi vi phạm trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú có thể bị xử phạt hành chính.

Tùy tính chất, mức độ vi phạm, người dân có thể bị cảnh cáo hoặc phạt tiền. Trong đó, mức phạt đối với cá nhân có thể lên tới 1 triệu đồng nếu không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về khai báo tạm vắng, thông báo lưu trú.

Cụ thể, Điều 10 của Nghị định có nội dung liên quan đến vi phạm quy định về đăng ký và quản lý cư trú.

Các hành vi bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng là:

Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú, tách hộ, điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú hoặc khai báo thông tin về cư trú.

Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng.

Không xuất trình giấy tờ liên quan đến cư trú hoặc thông tin về cư trú trên ứng dụng định danh quốc gia theo yêu cầu kiểm tra của cơ quan, người có thẩm quyền.

Các hành vi vi phạm bị phạt từ 2-4 triệu đồng là:

Tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung xác nhận thông tin về cư trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú.

Mua, bán, thuê, cho thuê xác nhận thông tin về cư trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú để thực hiện hành vì trái quy định của pháp luật.

Mượn, cho mượn hoặc sử dụng xác nhận thông tin về cư trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật.

Đã cư trú tại chỗ ở hợp pháp mới, đủ điều kiện đăng ký cư trú nhưng không làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký cư trú theo quy định của pháp luật.

Cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú ở khu công nghiệp và các cơ sở khác không thực hiện thông báo lưu trú từ 1-3 người lưu trú.

Tổ chức, kích động, xúi giục, lôi kéo, dụ dỗ, môi giới, cưỡng bức người khác vì phạm pháp luật về cư trú.

Cầm cố, nhận cầm cố giấy tờ, tài liệu về cư trú.

Hủy hoại giấy tờ, tài liệu về cư trú.

Phạt từ 4-8 triệu đồng đối với người cho người khác đăng ký cư trú tại chỗ ở của mình nhằm thu lợi; cơ sở lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú tại khu công nghiệp và các cơ sở tương tự không thông báo lưu trú đối với 4-8 người; cản trở quyền tự do cư trú của công dân hoặc cản trở, không chấp hành việc kiểm tra cư trú theo quy định.

Các nhóm đối tượng bắt buộc phải khai báo tạm vắng, tạm trú theo quy định là:

Theo khoản 7 Điều 2 Luật Cư trú năm 2020, “tạm vắng là việc công dân vắng mặt tại nơi cư trú trong một khoảng thời gian nhất định”. Các trường hợp công dân có trách nhiệm khai báo tạm vắng là:

- Đi khỏi phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đang cư trú từ 1 ngày trở lên đối với bị can, bị cáo đang tại ngoại; người bị kết án phạt tù nhưng chưa có quyết định thi hành án hoặc đã có quyết định thi hành án nhưng đang tại ngoại hoặc được hoãn chấp hành án, tạm đình chỉ chấp hành án; người bị kết án phạt tù được hưởng án treo đang trong thời gian thử thách; người đang chấp hành án phạt quản chế, cải tạo không giam giữ; người được tha tù trước thời hạn có điều kiện đang trong thời gian thử thách.

- Đi khỏi phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đang cư trú từ 1 ngày trở lên đối với người đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; người phải chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng nhưng đang được hoãn chấp hành hoặc tạm đình chỉ chấp hành; người bị quản lý trong thời gian làm thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

- Đi khỏi phạm vi đơn vị hành chính cấp huyện nơi đang cư trú từ 03 tháng liên tục trở lên đối với người trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự hoặc người đang phải thực hiện các nghĩa vụ khác đối với Nhà nước theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Đi khỏi phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi thường trú từ 12 tháng liên tục trở lên đối với người không thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản này, trừ trường hợp đã đăng ký tạm trú tại nơi ở mới hoặc đã xuất cảnh ra nước ngoài.