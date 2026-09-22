Người dân chủ động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Từ nhận thức đúng đến những hành động tự giác

Trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, việc thu hồi, giao nộp những loại vật dụng này có ý nghĩa thiết thực. Tuy nhiên, phía sau mỗi trường hợp giao nộp còn là câu chuyện về nhận thức pháp luật của người dân. Có người nhặt được trong quá trình lao động, có người từng mua về vì tò mò, cũng có trường hợp cất giữ trong nhà nhưng chưa nhận thức đầy đủ những nguy cơ có thể phát sinh.

Thực tế tại Công an phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh cho thấy, tuyên truyền để người dân hiểu, vận động để người dân tự giác đang là một trong những cách làm được chú trọng nhằm phòng ngừa nguy cơ từ cơ sở. Trước đó vào ngày 14/9, ông Lê Hoàng Dũng (SN 1983, ngụ khu phố Hiệp Lễ, phường Tân Ninh) đã đến điểm tiếp nhận của Công an phường giao nộp 1 dao găm, 3 bình xịt hơi cay. Theo ông Dũng, số vật dụng trên do gia đình nhặt được trên đường đi làm về và cất trong một túi nhựa màu đen. Sau khi được lực lượng Công an tuyên truyền, giải thích, ông nhận thức việc tiếp tục cất giữ những vật dụng trên có thể tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nên đã chủ động liên hệ Công an phường để giao nộp. Điều đáng ghi nhận ở trường hợp này là từ chỗ chưa nhận thức đầy đủ về tính chất của những vật dụng mình đang cất giữ, người dân đã chuyển sang chủ động xử lý bằng cách giao nộp cho cơ quan Công an. Việc làm tuy đơn giản nhưng đã góp phần loại bỏ một nguy cơ có thể xảy ra trong gia đình và cộng đồng.

Một số hình ảnh người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho cơ quan Công an

Tương tự, tại xã Mỹ An, công tác tuyên truyền, vận động được Công an xã triển khai thực hiện theo kế hoạch của UBND xã về cao điểm tuyên truyền, vận động thu hồi, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn. Ngày 09/9, Công an xã Mỹ An tiếp nhận 1 cây kiếm dài khoảng 1,2m do chị L.N.H (ngụ địa bàn) tự nguyện giao nộp. Chị H. cho biết, khoảng năm 2024, do hiếu kỳ và chưa nắm rõ các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, chị đã đặt mua cây kiếm thông qua một trang mạng xã hội với mục đích trưng bày, trang trí trong nhà, không nhằm gây mất an ninh, trật tự. Sau khi được Công an xã tuyên truyền, phổ biến các quy định liên quan, chị H. nhận thức cây kiếm đã mua thuộc loại vũ khí thô sơ và việc quản lý, sử dụng phải tuân thủ quy định pháp luật. Từ đó, chị chủ động đến trụ sở Công an xã giao nộp.

Một cây kiếm từng được mua chỉ để trang trí, nếu tiếp tục được lưu giữ mà người sở hữu không hiểu rõ quy định pháp luật, vẫn có thể trở thành vật dụng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Việc người dân chủ động giao nộp vì thế không chỉ thể hiện ý thức chấp hành pháp luật mà còn cho thấy hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động khi những quy định vốn khô khan được chuyển tải đến người dân một cách cụ thể, dễ hiểu.

Công an xã Mỹ An đề nghị người dân không chế tạo, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; không vì tò mò, hiếu kỳ mà đặt mua, cất giữ các loại dao, kiếm, súng hoặc vật dụng có tính năng, tác dụng tương tự khi chưa hiểu rõ quy định pháp luật. Đối với các cá nhân, hộ gia đình đang còn cất giữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ hoặc các loại vũ khí thô sơ, cần chủ động liên hệ cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, tiếp nhận theo qui định.

Mỗi lần giao nộp là thêm một nguy cơ được loại bỏ

Không chỉ tại Tân Ninh và Mỹ An, nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh cũng ghi nhận những trường hợp người dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật dụng nguy hiểm sau khi được tuyên truyền, vận động.

Ngày 13/9, Công an phường Bình Minh tiếp nhận 3 trường hợp người dân chủ động đến trụ sở giao nộp gồm 1 khẩu súng bắn đạn chì khí nén, 2 viên đạn súng AK và 3 dao tự chế. Theo Công an phường Bình Minh, toàn bộ số vũ khí, vật dụng nguy hiểm trên được người dân phát hiện trong quá trình sinh hoạt, lao động và chủ động mang đến cơ quan Công an bàn giao. Đây là những trường hợp cụ thể cho thấy hiệu quả của công tác tuyên truyền khi người dân không lựa chọn việc cất giữ, sử dụng hoặc tự xử lý những vật dụng nguy hiểm mà tìm đến cơ quan chức năng. Từ những khẩu súng, viên đạn hay dao tự chế được giao nộp, nguy cơ xảy ra sự cố trong quá trình sử dụng, cất giữ hoặc để người khác tiếp cận cũng được loại bỏ. Quan trọng hơn, hành động của người dân còn góp phần hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Tại xã Vĩnh Thạnh, qua công tác tuyên truyền, vận động thu hồi các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, ngày 15/9, anh P.V.G (SN 1991, ngụ ấp Thạnh Hưng) đã đến trụ sở Công an xã giao nộp 1 khẩu súng săn. Trước đó, trong quá trình sinh hoạt, lao động trên địa bàn, anh P.V.G phát hiện một khẩu súng nén hơi. Nhận thức việc tự ý cất giữ, sử dụng các loại vũ khí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và vi phạm quy định pháp luật, anh đã chủ động liên hệ, giao nộp khẩu súng cho Công an xã.

Cũng trong ngày 15/9, Công an xã Vĩnh Châu tiếp nhận 1 cây súng tự chế bằng kim loại đã qua sử dụng do anh L.P.B (SN 2002, ngụ ấp Vàm Gừa, xã Vĩnh Châu) nhặt được trong khu vực rừng tràm trên địa bàn. Sau khi tiếp nhận, Công an xã đã lập biên bản, quản lý và xử lý theo quy định. Việc anh L.P.B không tự ý cất giữ hay sử dụng khẩu súng mà chủ động giao nộp cho cơ quan Công an đã góp phần ngăn ngừa nguy cơ phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật từ một vật dụng không rõ nguồn gốc.

Những trường hợp trên có điểm chung: phần lớn người dân không phải là đối tượng chủ động tìm kiếm vũ khí để sử dụng vào mục đích vi phạm pháp luật. Có trường hợp nhặt được, có trường hợp từng mua do tò mò, có trường hợp cất giữ mà chưa hiểu rõ quy định. Chính vì vậy, công tác tuyên truyền, hướng dẫn có vai trò quan trọng trong việc giúp người dân nhận diện đúng nguy cơ và lựa chọn cách xử lý phù hợp. Từ phường Tân Ninh đến các xã Mỹ An, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Châu và phường Bình Minh, những trường hợp người dân tự giác giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ... trong những ngày qua đã cho thấy hiệu quả rõ rệt của phương châm "tuyên truyền để người dân hiểu, vận động để người dân tự giác". Mỗi khẩu súng, viên đạn, cây kiếm, dao tự chế hay vật dụng nguy hiểm được người dân chủ động giao nộp là thêm một nguy cơ được loại bỏ khỏi đời sống. Công tác này không chỉ dừng ở việc thu hồi một vật dụng cụ thể mà hướng đến hình thành ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng.

Khi người dân biết không nên giữ, không nên sử dụng và chủ động tìm đến cơ quan Công an khi phát hiện hoặc đang cất giữ những vật dụng thuộc diện phải giao nộp, công tác phòng ngừa sẽ được thực hiện ngay từ nơi phát sinh nguy cơ. Sự tự giác của từng người dân chính là một phần quan trọng trong nỗ lực giữ vững an ninh, trật tự tại địa phương, góp phần xây dựng những khu dân cư an toàn.

Công an tỉnh Tây Ninh đề nghị người dân tuyệt đối không tàng trữ, sản xuất, mua bán, vận chuyển hoặc sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, dao tự chế và các loại pháo. Khi phát hiện hoặc đang quản lý những vật dụng nói trên, người dân không tự ý sử dụng, tháo lắp, vận chuyển hoặc xử lý mà cần thông báo cho cơ quan Công an để được hướng dẫn, tiếp nhận theo qui định. Bên cạnh việc tự giác giao nộp, người dân cần kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.