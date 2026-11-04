Người dân chỉ vị trí, Quảng Ngãi tìm thấy hài cốt liệt sĩ

Ngày 4/11, tại thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy, tỉnh Quảng Ngãi, các lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành khai quật, cất bốc mộ liệt sĩ.

Trước đó, từ thông tin do người dân địa phương cung cấp về vị trí nghi có mộ liệt sĩ tại thôn Tà Bần, chính quyền xã Sơn Thủy phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức rà soát, kiểm tra thực địa, xác minh các thông tin liên quan.

Lực lượng chức năng khai quật, cất bốc hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: S.T)

Qua quá trình khảo sát, đối chiếu thông tin và xác định vị trí, các lực lượng chức năng tiến hành khai quật phần mộ. Tại hiện trường, các lực lượng đã tập trung triển khai công tác khai quật, bốc mộ với tinh thần trách nhiệm cao, thận trọng, bảo đảm các yêu cầu về chuyên môn, kỹ thuật và an toàn.

Sau khi đưa về UBND xã Sơn Thủy, hài cốt liệt sĩ được địa phương tổ chức tiếp nhận, bố trí nơi trang nghiêm để hương khói, tưởng niệm.

Theo xã Sơn Thủy, việc xác định được vị trí phần mộ, tổ chức khai quật và đưa hài cốt liệt sĩ về địa phương là kết quả đáng ghi nhận từ sự phối hợp giữa chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng và đặc biệt là nguồn thông tin quý báu do Nhân dân cung cấp. Điều đó tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của Nhân dân trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; mỗi nhân chứng, mỗi thông tin lịch sử được cung cấp đều có thể góp phần tìm lại nơi an nghỉ của những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Trong thời gian tới, UBND xã Sơn Thủy tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai các nhiệm vụ liên quan, thực hiện việc quản lý, bảo quản hài cốt và hoàn thiện các thủ tục cần thiết theo quy định. Đồng thời, địa phương kêu gọi các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, thân nhân gia đình liệt sĩ và Nhân dân tiếp tục cung cấp thông tin về các phần mộ, địa điểm chôn cất, nơi hy sinh và những dấu tích liên quan đến liệt sĩ trên địa bàn để phục vụ công tác rà soát, xác minh, tìm kiếm, quy tập.