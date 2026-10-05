Người dân chỉ nơi cải táng, bộ đội quy tập 14 hài cốt liệt sĩ ở Đà Nẵng

Ngày 5/10, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cho biết từ ngày 2 đến 5/10, lực lượng quy tập của đơn vị phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự phường Hội An Đông tìm kiếm, khai quật và quy tập 14 hài cốt liệt sĩ tại khu vực tổ dân phố Thanh Tây và Võng Nhi.

Trước đó, người dân địa phương cung cấp thông tin về hai khu vực trong nghĩa trang nhân dân từng được sử dụng để cải táng hài cốt liệt sĩ.

Theo người dân, trong quá trình làm nhà trước đây, một số gia đình phát hiện hài cốt. Sau đó, các hài cốt được cất bốc, đưa về cải táng tại hai khu vực trên.

Lực lượng chức năng khai quật, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Ảnh: H.A.Đ

Từ nguồn tin này, lực lượng quy tập phối hợp địa phương khảo sát, xác định vị trí và tìm kiếm tại Khu di tích Rừng Thanh Tây, tổ dân phố Thanh Tây và Khu di tích Lùm Bà, tổ dân phố Võng Nhi.

Trong 14 hài cốt được quy tập, 9 phần mộ còn nhiều di vật như tăng, võng; mẫu xương, răng còn tương đối đầy đủ. Lực lượng chức năng cũng tìm thấy một số di vật, trong đó có mảnh đạn.

Các hài cốt và di vật được thu thập, bảo quản để phục vụ xác minh thông tin, xác định danh tính liệt sĩ.

Sau khi hoàn tất quy tập, các hài cốt được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hội An cũ, nay thuộc phường Hội An Tây, để tổ chức truy điệu và an táng.

Quảng Ngãi an táng 12 hài cốt liệt sĩ

Ngày 5/10, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Ba Động, UBND xã Ba Động phối hợp Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ truy điệu, an táng 12 hài cốt liệt sĩ.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ. Ảnh: H.P.

Các hài cốt được tìm kiếm, quy tập trong quá trình thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", dựa trên thông tin do người dân và nhân chứng cung cấp.

Trong đó, 9 hài cốt được quy tập tại xã Đặng Thùy Trâm và 3 hài cốt tại xã Ba Động. Đến nay, cả 12 hài cốt chưa xác định được danh tính.

Sau nhiều năm nằm lại tại các khu vực chiến trường, các hài cốt được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ xã Ba Động an táng.