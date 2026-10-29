Người dân chỉ cần nhớ số định danh căn cước khi làm thủ tục về bảo hiểm xã hội

Người lao động chờ làm thủ tục hưởng chế độ về bảo hiểm xã hội. Ảnh: Thu Hằng.

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số, chuẩn hóa và thống nhất dữ liệu trong quản lý, tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thực hiện chuyển đổi sử dụng số định danh cá nhân/căn cước công dân thay thế mã số bảo hiểm xã hội và mã đơn vị quản lý trên các phần mềm nghiệp vụ.

Việc sử dụng số định danh cá nhân/căn cước công dân trong quản lý, tra cứu thông tin và thực hiện các giao dịch về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đang góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Theo ông Phạm Đăng Khoa, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, việc sử dụng thống nhất số định danh cá nhân hoặc số căn cước công dân thay cho mã số bảo hiểm xã hội mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính và sử dụng các dịch vụ công, trong đó có khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

“Trước đây, người dân vừa phải nhớ mã số bảo hiểm xã hội, vừa phải nhớ mã thẻ bảo hiểm y tế hay số định danh cá nhân và phải mang theo những giấy tờ này. Thì nay, sau khi chuyển đổi xong, người dân chỉ cần nhớ duy nhất là số định danh cá nhân của mình. Bên cạnh đó, khi kê khai thông tin theo yêu cầu của cơ quan nhà nước, thay vì phải cung cấp nhiều thông tin, người dân có thể sử dụng một số định danh thống nhất”, ông Khoa cho biết.

Theo ông Khoa, việc này góp phần giảm thiểu sai sót và tăng độ chính xác trong thực hiện các thủ tục hành chính cũng như tiết kiệm thời gian.

Đối với cơ quan nhà nước, việc sử dụng thống nhất số định danh cá nhân thay thế mã số bảo hiểm xã hội tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên kết, chia sẻ, và tái sử dụng dữ liệu.

Việc tái sử dụng dữ liệu và sử dụng chung dữ liệu với các bộ ngành để giảm thành phần, thủ tục hồ sơ. Khi có dữ liệu, bước tiếp theo sẽ là nghiên cứu tiến tới tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, giảm các hồ sơ đã được chia sẻ giữa các cơ quan với nhau.

Đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết từ quá trình này người dân sẽ được hưởng lợi, thông qua việc tăng cường chất lượng phục vụ trong giải quyết các thủ tục hành chính. “Quá trình chuyển đổi phải đảm bảo giữ nguyên tất cả các quyền lợi, kết quả đóng góp của người tham gia thụ hưởng, cũng như quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế”, ông Khoa nhấn mạnh.

Theo ông Khoa, để hạn chế rủi ro, quá trình chuyển đổi được chia thành nhiều giai đoạn khác nhau, bao gồm giai đoạn rà soát, bổ sung và hoàn thiện thông tin; xây dựng hệ thống và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thực hiện việc xác minh và đối chiếu thông tin.

Sau khi có kết quả rà soát, đối chiếu, với những trường hợp có thông tin chính xác sẽ được chuyển sang sử dụng số định danh cá nhân hoặc số căn cước công dân. Đối với các trường hợp thông tin chưa trùng khớp, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục rà soát, đối chiếu, bổ sung và hoàn thiện thông tin để thực hiện chuyển đổi khi đáp ứng điều kiện.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, việc sử dụng số định danh cá nhân thay thế mã số bảo hiểm xã hội góp phần tăng cường khả năng kết nối, đối chiếu dữ liệu giữa cơ quan Bảo hiểm xã hội với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các hệ thống liên quan. Qua đó, thông tin của người tham gia từng bước được chuẩn hóa, hỗ trợ giảm giấy tờ, hạn chế việc kê khai nhiều lần và tạo thuận lợi khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Tuy nhiên, để việc kết nối dữ liệu đạt hiệu quả, thông tin cá nhân cần bảo đảm chính xác và thống nhất. Người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nên chủ động kiểm tra các thông tin của mình. Nếu phát hiện sai lệch, cần liên hệ cơ quan Bảo hiểm xã hội hoặc đơn vị có thẩm quyền để được hướng dẫn điều chỉnh.

Cùng với nỗ lực hoàn thiện dữ liệu của cơ quan Bảo hiểm xã hội, sự chủ động kiểm tra, cập nhật thông tin của mỗi người tham gia sẽ góp phần bảo đảm dữ liệu chính xác, đồng bộ và quyền lợi được giải quyết thuận lợi.