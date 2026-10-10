Người dân chạy bộ quanh hồ Hoàn Kiếm hưởng ứng phong trào tập luyện thể thao

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu chạy hưởng ứng

Hoạt động chạy bộ đồng hành bắt đầu tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội), với sự tham gia của hơn 12.000 người. Đoàn chạy di chuyển quanh hồ Hoàn Kiếm và về đích trước trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, số 47 phố Hàng Dầu.

Các bạn sinh viên nô nức tham gia sự kiện

Ghi nhận tại khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, hoạt động có sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Quân đội, Công an, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên các câu lạc bộ thể thao và nhân dân Thủ đô.

Không chỉ hưởng ứng phong trào thể thao, chương trình góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của việc rèn luyện sức khỏe trong đời sống hằng ngày. Ban Tổ chức khuyến khích mỗi người lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp với độ tuổi, thể trạng và sở thích, từ đó duy trì thói quen vận động thường xuyên.

Tại sự kiện, Trương Văn Chưởng (vận động viên quốc gia đội tuyển wushu) bày tỏ: "Tham gia chương trình hôm nay, mình cảm thấy rất tự hào và hào hứng".

Theo vận động viên Trương Văn Chưởng, hoạt động này tạo không khí sôi nổi và giúp mọi người quan tâm hơn đến sức khỏe, chủ động tập luyện thể thao mỗi ngày

Hai bạn Ngọc Linh và Linh Chi (Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh) chia sẻ: "Chúng mình mong muốn thông qua chương trình có thể lan tỏa tinh thần yêu thể thao đến nhiều người hơn, đặc biệt là các bạn trẻ. Mỗi người nên lựa chọn một môn thể thao phù hợp và duy trì việc tập luyện thường xuyên để có sức khỏe tốt hơn".

Hai bạn trẻ Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh lan tỏa thông điệp

Các hoạt động hưởng ứng phong trào sẽ tiếp tục diễn ra tại hồ Gươm trong ngày 10.10 và sáng 11.10.