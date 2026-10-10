Người dân chạy bộ quanh hồ Hoàn Kiếm hưởng ứng phong trào tập luyện thể thao
Sáng 10.10, hoạt động chạy bộ đồng hành quanh hồ Hoàn Kiếm diễn ra trong khuôn khổ Lễ phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao, lan tỏa thông điệp “Một quốc gia vận động, một Việt Nam khỏe mạnh”. Chương trình kết nối với các điểm cầu tại 33 tỉnh, thành phố, nơi tổ chức các hoạt động chạy hưởng ứng phù hợp với điều kiện địa phương.
Hoạt động chạy bộ đồng hành bắt đầu tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội), với sự tham gia của hơn 12.000 người. Đoàn chạy di chuyển quanh hồ Hoàn Kiếm và về đích trước trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, số 47 phố Hàng Dầu.
Ghi nhận tại khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, hoạt động có sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Quân đội, Công an, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên các câu lạc bộ thể thao và nhân dân Thủ đô.
Không chỉ hưởng ứng phong trào thể thao, chương trình góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của việc rèn luyện sức khỏe trong đời sống hằng ngày. Ban Tổ chức khuyến khích mỗi người lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp với độ tuổi, thể trạng và sở thích, từ đó duy trì thói quen vận động thường xuyên.
Tại sự kiện, Trương Văn Chưởng (vận động viên quốc gia đội tuyển wushu) bày tỏ: "Tham gia chương trình hôm nay, mình cảm thấy rất tự hào và hào hứng".
Hai bạn Ngọc Linh và Linh Chi (Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh) chia sẻ: "Chúng mình mong muốn thông qua chương trình có thể lan tỏa tinh thần yêu thể thao đến nhiều người hơn, đặc biệt là các bạn trẻ. Mỗi người nên lựa chọn một môn thể thao phù hợp và duy trì việc tập luyện thường xuyên để có sức khỏe tốt hơn".
Các hoạt động hưởng ứng phong trào sẽ tiếp tục diễn ra tại hồ Gươm trong ngày 10.10 và sáng 11.10.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/the-thao/nguoi-dan-chay-bo-quanh-ho-hoan-kiem-huong-ung-phong-trao-tap-luyen-the-thao-273204.html