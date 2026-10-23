Người dân châu Âu tìm kiếm xe điện Trung Quốc đã qua sử dụng

Áp lực chi phí buộc người dân nhiều nước châu Âu tìm kiếm các giải pháp di chuyển giá rẻ hơn. Ảnh: Hoàng Linh

Theo số liệu của China EV Marketplace (CEVM), nền tảng chuyên xuất khẩu xe điện Trung Quốc, doanh số xe đã qua sử dụng bán cho khách hàng Liên minh châu Âu (EU) trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt 7.900 chiếc, tăng 280% so với cùng kỳ năm trước. Trái lại, doanh số xe mới của doanh nghiệp này giảm 44%.

CEVM cho biết sự thay đổi diễn ra trong bối cảnh EU áp thuế đối kháng bổ sung đối với xe điện chạy pin (BEV) sản xuất tại Trung Quốc, với mức thuế có thể lên tới 45,3% từ năm 2024. Những khách hàng muốn nhập xe Trung Quốc sau đó chuyển hướng sang xe hybrid sạc ngoài (PHEV) mới và xe điện đã qua sử dụng, do các dòng xe này không chịu khoản thuế đối kháng bổ sung nói trên.

Tuy nhiên, việc EU đưa ra hạn ngạch mới 350.000 xe hybrid nhập khẩu từ Trung Quốc tiếp tục tạo sức ép đối với phân khúc PHEV mới, theo CEVM. Doanh nghiệp này nhận định xe điện đã qua sử dụng đang trở thành lựa chọn thay thế đối với người mua muốn tiếp cận sản phẩm Trung Quốc với chi phí thấp hơn.

Ông Jakub Geršl, Giám đốc vận hành CEVM, cho biết các mức thuế đã làm suy yếu nhu cầu của khách hàng châu Âu đối với xe điện Trung Quốc mới, trong khi hạn ngạch nhập khẩu hybrid có thể tiếp tục ảnh hưởng đến doanh số PHEV. Vì vậy, công ty đang chuyển trọng tâm hoạt động tại châu Âu sang xe đã qua sử dụng.

Một trong những yếu tố thu hút khách hàng là mức giá. Theo CEVM, sự cạnh tranh gay gắt tại Trung Quốc và việc các hãng liên tục giảm giá xe mới đang kéo giá xe đã qua sử dụng xuống thấp hơn nữa.

Ông Geršl cho biết đội ngũ của doanh nghiệp tại Thượng Hải thường xuyên tìm kiếm những chiếc xe có quãng đường vận hành khoảng 6.000 km nhưng giá bán thấp hơn 40% so với giá niêm yết ban đầu tại Trung Quốc.

Mức giảm này phản ánh áp lực giảm giá trên thị trường ô tô Trung Quốc, song không đồng nghĩa mọi mẫu xe điện đã qua sử dụng đều có mức giảm tương tự. Giá trị còn phụ thuộc vào thương hiệu, phiên bản, tình trạng pin, quãng đường vận hành và nhu cầu đối với từng mẫu xe.

CEVM hiện cung cấp hơn 2.600 xe điện đã qua sử dụng trên nền tảng trực tuyến, với các thương hiệu như Xiaomi, BYD, iCar, Denza, Lynk & Co và Avatr. Danh mục được cập nhật hằng ngày nhằm đáp ứng nhu cầu tìm kiếm xe Trung Quốc của khách hàng quốc tế. Cơ sở này hướng tới những khách hàng muốn nhận xe trực tiếp tại châu Âu thay vì chờ khoảng 3 tháng để nhập khẩu xe từ Trung Quốc.