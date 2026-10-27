Người dân châu Âu lo ngại về thực phẩm mới

Kết quả khảo sát Eurobarometer công bố ngày 26/10 đã cho thấy có một làn sóng hoài nghi lớn từ người dân châu Âu đối với các loại "thực phẩm mới", gồm thịt có nguồn gốc thực vật, thịt nuôi cấy tế bào, bột dế, tảo biển và protein đơn bào. Dù tiếp cận thông tin chủ yếu dựa trên bản năng, đại đa số công chúng vẫn ưu tiên các món ăn truyền thống.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Berlin, Đức. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo dữ liệu khảo sát, 51% người dân châu Âu có góc nhìn tiêu cực về thực phẩm đổi mới sáng tạo, vượt trội so với 39% số người ủng hộ. Tại Italy, khoảng cách này thu hẹp hơn nhưng lập trường phản đối vẫn chiếm ưu thế với 50% không ủng hộ và 41% tán thành.

Thực phẩm mới bao gồm những sản phẩm sử dụng công nghệ tiên tiến như lên men vi sinh, thành phần từ tế bào động vật hoặc nguyên liệu tự nhiên ít được dùng trước đây, như bột dế đã được Ủy ban châu Âu cấp phép. Tuy nhiên, thái độ của người dân có sự phân hóa theo từng loại hình. Cụ thể, các loại nông sản chống chịu khí hậu nhận được sự đón nhận tích cực hơn cả, với 50% người châu Âu sẵn sàng tiêu thụ rau củ quả có khả năng chịu đựng thời tiết cực đoan (so với 46% phản đối). Tuy nhiên, đối với thực phẩm lên men vi sinh, quan điểm lại chia rẽ rõ rệt với 46% chấp nhận và 50% từ chối.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Berlin, Đức. Ảnh: THX/TTXVN phát

Đáng chú ý, đã có sự khác biệt về mối lo ngại giữa người dân Italy và mặt bằng chung EU, phản ánh tâm lý lo âu khác nhau giữa các quốc gia. Theo đó, 43% người châu Âu tham gia khảo sát lo lắng nhất về các rủi ro sức khỏe lâu dài chưa thể lường trước từ việc tiêu thụ thực phẩm mới. Trong khi, với người dân Italy thìmối bận tâm lớn nhất lại nằm ở chất lượng và tính tự nhiên. Người Italy phản đối thực phẩm mới vì cho rằng nhưgnx sản phẩm này bị “chế biến quá đà” ở quy mô công nghiệp và không còn giữ được bản chất tự nhiên.

Khảo sát cũng chỉ ra một thực trạng đáng chú ý về mặt truyền thông, khi chỉ có 27% người châu Âu cảm thấy mình được “thông tin đầy đủ” về thực phẩm đổi mới. Dù 69% cho biết đã từng nghe qua nhưng chưa chủ động tìm hiểu sâu, mong muốn về sự minh bạch trên thị trường vẫn cực kỳ mạnh mẽ.

Đại đa số người dân châu Âu (85%) yêu cầu phải có nhãn mác cụ thể, rõ ràng đối với tất cả các loại thực phẩm mới. Điều này cho thấy công chúng muốn các cơ quan quản lý EU đảm bảo quyền được thông tin đầy đủ để họ tự do đưa ra lựa chọn tiêu dùng có hiểu biết trên bàn ăn hàng ngày.