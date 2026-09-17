Người dân chật vật lưu thông vì đường phố ngập nước sau cơn mưa lớn kéo dài ở Hà Nội

Nhiều xe bị chết máy giữa dòng nước, người đi làm phải gồng mình dắt bộ qua vùng nước sâu ngập quá nửa bánh xe để kịp giờ đến công sở

Tại phường Mỹ Đình, nhiều tuyến phố bị ngập nước không thể di chuyển, người dân buộc phải tìm các hướng di chuyển khác để kịp giờ làm

Mưa lớn gây ngập sâu khiến việc di chuyển càng trở nên khó khăn

Các xe ô tô nằm im giữa "biển nước"

Tại nhiều con ngõ nhỏ, tình trạng ngập nước cũng khiến đời sống người dân bị ảnh hưởng

Lòng đường biến thành sông, hàng trăm người đi làm đành dò dẫm từng bước để đảm bảo không gặp phải các vật cản khuất tầm nhìn

Nước mưa dâng cao tràn thẳng vào nhà của các hộ dân trên phố Thái Hà

Nhiều khu chung cư phải sử dụng tấm chắn ngăn nước tràn vào hầm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, riêng tại Hà Nội, trong đêm 16/9 và ngày 17/9, có mưa to với lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 100mm.

Mưa lớn có thể tiếp tục gây ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân.