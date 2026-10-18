Người dân chào đón đoàn vận chuyển vòm thép cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn
Khoảng 16 giờ ngày 18/10, sà lan chở kết cấu vòm thép cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn cùng hệ khung đỡ chuyên dụng với tổng trọng lượng khoảng 3.400 tấn đã di chuyển đến khu vực Cảng quốc tế Long An trên hành trình từ Vũng Tàu về trung tâm TP Hồ Chí Minh.
Quãng đường hành trình di chuyển về trung tâm TP Hồ Chí Minh khoảng 124 km.
Khi đoàn lai kéo đi qua khu vực Cảng quốc tế Long An, nhiều người dân đứng trên bờ cầm cờ Tổ quốc vẫy chào, theo dõi hành trình vận chuyển kết cấu cầu.
Trước đó, khoảng 5 giờ 20 phút cùng ngày, đoàn tàu lai kéo kết cấu vòm thép cầu đi bộ hình lá dừa rời cảng Đông Xuyên (phường Rạch Dừa), bắt đầu hành trình về bến Bạch Đằng, nơi đang thi công cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn.
Theo lộ trình, đoàn lai kéo di chuyển từ sông Dinh ra biển, qua vịnh Ghềnh Rái, sau đó theo các tuyến sông Thị Vải, Lòng Tàu, Nhà Bè và sông Sài Gòn để về công trường. Tổng chiều dài hành trình khoảng 124 km.
Tổ hợp kết cấu cầu được vận chuyển dài khoảng 187m, rộng hơn 35m, cao hơn 26m, gồm vòm thép cầu chính nặng khoảng 1.400 tấn và hệ khung đỡ chuyên dụng nặng khoảng 2.000 tấn. Toàn bộ kết cấu được đặt trên sà lan dài 109m, rộng 37m, có khả năng chở hơn 14.000 tấn.
Theo kế hoạch, từ 5 giờ đến 18 giờ ngày 19/10, đoàn lai kéo tiếp tục di chuyển từ bến phao BP-SR5 trên sông Soài Rạp đến khu vực Rạch Bến Nghé, sà lan sẽ vực neo đậu phía bờ Thủ Thiêm, chuẩn bị cho công tác hợp long theo kế hoạch vào ngày 21/10.
Để bảo đảm an toàn cho hoạt động vận chuyển, Cảng vụ Hàng hải TP Hồ Chí Minh đã thông báo hạn chế lưu thông trên 4 luồng hàng hải gồm sông Dinh, Vũng Tàu - Thị Vải, Soài Rạp và Sài Gòn - Vũng Tàu trong hai ngày 18 và 19/10. Các phương tiện hoạt động trên những tuyến luồng này được yêu cầu chủ động điều chỉnh hành trình, tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/nguoi-dan-chao-don-doan-van-chuyen-vom-thep-cau-di-bo-bac-qua-song-sai-gon-post1395373.html