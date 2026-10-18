Người dân chào đón đoàn vận chuyển vòm thép cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn

Quãng đường hành trình di chuyển về trung tâm TP Hồ Chí Minh khoảng 124 km.

Khi đoàn lai kéo đi qua khu vực Cảng quốc tế Long An, nhiều người dân đứng trên bờ cầm cờ Tổ quốc vẫy chào, theo dõi hành trình vận chuyển kết cấu cầu.

Đoàn lai kéo đi qua khu vực Cảng quốc tế Long An được nhiều người vẫy cờ Tổ quốc chào đón.

Trước đó, khoảng 5 giờ 20 phút cùng ngày, đoàn tàu lai kéo kết cấu vòm thép cầu đi bộ hình lá dừa rời cảng Đông Xuyên (phường Rạch Dừa), bắt đầu hành trình về bến Bạch Đằng, nơi đang thi công cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn.

Lúc 5 giờ sáng ngày 18/10, các tàu kéo và lai dắt đã đến khu vực cảng Đại Dũng, chuẩn bị cho hành trình lai dắt vòm thép về trung tâm TP Hồ Chí Minh.

Kết cấu cầu dự kiến được đưa về công trường nơi đang thi công cầu đi bộ qua sông Sài Gòn để phục vụ lắp đặt, hợp long vào sáng 21/10.

Theo lộ trình, đoàn lai kéo di chuyển từ sông Dinh ra biển, qua vịnh Ghềnh Rái, sau đó theo các tuyến sông Thị Vải, Lòng Tàu, Nhà Bè và sông Sài Gòn để về công trường. Tổng chiều dài hành trình khoảng 124 km.

Tổ hợp kết cấu cầu được vận chuyển dài khoảng 187m, rộng hơn 35m, cao hơn 26m, gồm vòm thép cầu chính nặng khoảng 1.400 tấn và hệ khung đỡ chuyên dụng nặng khoảng 2.000 tấn. Toàn bộ kết cấu được đặt trên sà lan dài 109m, rộng 37m, có khả năng chở hơn 14.000 tấn.

Vòm thép cầu đi bộ được đặt trên sà lan dài 109m, rộng 37m, có khả năng chở hơn 14.000 tấn.

Theo kế hoạch, từ 5 giờ đến 18 giờ ngày 19/10, đoàn lai kéo tiếp tục di chuyển từ bến phao BP-SR5 trên sông Soài Rạp đến khu vực Rạch Bến Nghé, sà lan sẽ vực neo đậu phía bờ Thủ Thiêm, chuẩn bị cho công tác hợp long theo kế hoạch vào ngày 21/10.

Phối cảnh cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn với hình tượng lá dừa nước. Ảnh: Liên danh Chodai - Takashi Niwa Architects và Chodai Kisojiban Việt Nam.

Để bảo đảm an toàn cho hoạt động vận chuyển, Cảng vụ Hàng hải TP Hồ Chí Minh đã thông báo hạn chế lưu thông trên 4 luồng hàng hải gồm sông Dinh, Vũng Tàu - Thị Vải, Soài Rạp và Sài Gòn - Vũng Tàu trong hai ngày 18 và 19/10. Các phương tiện hoạt động trên những tuyến luồng này được yêu cầu chủ động điều chỉnh hành trình, tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng.