Người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường
Một Hà Nội sạch đẹp không chỉ được tạo nên bởi những tuyến phố được quét dọn mỗi ngày, mà còn bắt đầu từ ý thức của mỗi người khi bỏ đi một túi rác, một chai nước hay một mẩu giấy. Thế nhưng, tại một số khu vực đông người, trong đó có khu vực Văn Miếu và các tuyến phố trung tâm, hình ảnh công nhân môi trường vừa dọn sạch, rác lại tiếp tục xuất hiện vẫn còn xảy ra.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nguoi-dan-can-nang-cao-y-thuc-bao-ve-moi-truong-417672.htm